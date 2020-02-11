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Estadão

Viúva de Kobe Bryant: 'Minha mente se recusa a aceitar'

Vanessa Bryant expressou, através das redes sociais e em um texto com tom de desabafo, sua tristeza pela morte do marido e da filha Gigi

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 11:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 11:40
Kobe Bryant e esposa Crédito: Arquivo pessoal
Vanessa Bryant expressou, através das redes sociais e em um texto com tom de desabafo, sua tristeza pela morte de seu marido Kobe Bryant, sua filha Gigi e outras sete pessoas em um acidente de helicóptero, ocorrido no mês passado.
"Minha mente se recusa a aceitar que Kobe e Gigi se foram", escreveu a viúva em seu perfil no Instagram. "É como se eu estivesse tentando processar que Kobe se foi, mas meu corpo se recusa a aceitar que minha Gigi nunca voltará para mim. Eu me sinto mal. Por que eu deveria acordar outro dia quando minha menina não tem essa oportunidade? Estou muito chateada. Ela tinha muita vida pela frente", acrescentou, inconformada.
Local da queda do helicóptero em que estava o ex-jogador Kobe Bryant Crédito: Reprodução/Twitter
Ela destacou, no entanto, saber que deve permanecer forte, pelo bem das outras três filhas que teve com Bryant e estão vivas: Natalia, Bianka e Capri. Vanessa Bryant avaliou estar em processo de luto e pediu apoio para as famílias das vítimas fatais do acidente.
"Eu sei que o que sinto é normal. Faz parte do processo de luto. Simplesmente eu queria compartilhar, caso haja mais alguém lá fora que sofreu uma perda como essa", escreveu. "Deus, eu desejo que eles estivessem aqui e esse pesadelo terminasse. Eu rezo por todas as vítimas dessa tragédia horrível. Por favor, continuem orando por todos".
A publicação na rede social incluiu um vídeo da revista Slam, onde Kobe Bryant aparece treinando o time de basquete em que Gigi, o apelido pelo qual Gianna, de 13 anos, era conhecida.

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Bryant, sua filha e as outras sete pessoas viajavam em 26 de janeiro, quando o helicóptero em que estavam caiu na cidade de Calabasas, na Califórnia. A aeronave os levava para um torneio de basquete para meninas na academia de Kobe, a Mamba Sports.
Vanessa Bryant anunciou na semana passada que uma homenagem para "celebrar a vida" de Kobe e Gigi ocorrerá em 24 de fevereiro no Staples Center.

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