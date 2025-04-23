Veja quanto João Fonseca pode faturar a cada rodada do Masters de Madri

João Fonseca inicia nesta quinta-feira (24) sua trajetória no Masters 1000 de Madri, que tem final prevista para o dia 4 de maio. Disputado desde 2002, o torneio de saibro pode pagar quantias generosas ao brasileiro.

João Fonseca travou um jogo duro com Sonego, mas acabou eliminado em 5 sets na segunda rodada do Aberto da Austrália Crédito: Reuters/Folhapress

VITÓRIAS CARAS

Fonseca já garantiu 20,8 mil euros (cerca de R$ 135 mil) e somou 10 pontos no ranking ao participar da primeira rodada o adversário inicial é o dinamarquês Elmer Moller, número 114 da lista da ATP.

Se vencer, o jovem de 18 anos acumulará 30,9 mil euros (cerca de R$ 201 mil) por ter alcançado a fase 2. O bônus chega a 52,9 mil euros (cerca de R$ 345 mil) se Fonseca disputar a terceira rodada.

A premiação vai aumentando e alcança 523 mil euros (R$ 3,4 milhões) caso o brasileiro consiga atuar na final do Masters 1000 e tem teto de 985 mil euros (R$ 6,4 milhões) se houver título.

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