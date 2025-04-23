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Tenista brasileiro

Veja quanto João Fonseca pode faturar a cada rodada do Masters de Madri

João Fonseca inicia nesta quinta-feira (24) sua trajetória no Masters 1000 de Madri, que tem final prevista para o dia 4 de maio.

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 12:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2025 às 12:15
João Fonseca inicia nesta quinta-feira (24) sua trajetória no Masters 1000 de Madri, que tem final prevista para o dia 4 de maio. Disputado desde 2002, o torneio de saibro pode pagar quantias generosas ao brasileiro.
Tênis
João Fonseca travou um jogo duro com Sonego, mas acabou eliminado em 5 sets na segunda rodada do Aberto da Austrália Crédito: Reuters/Folhapress

VITÓRIAS CARAS

Fonseca já garantiu 20,8 mil euros (cerca de R$ 135 mil) e somou 10 pontos no ranking ao participar da primeira rodada o adversário inicial é o dinamarquês Elmer Moller, número 114 da lista da ATP.
Se vencer, o jovem de 18 anos acumulará 30,9 mil euros (cerca de R$ 201 mil) por ter alcançado a fase 2. O bônus chega a 52,9 mil euros (cerca de R$ 345 mil) se Fonseca disputar a terceira rodada.
A premiação vai aumentando e alcança 523 mil euros (R$ 3,4 milhões) caso o brasileiro consiga atuar na final do Masters 1000 e tem teto de 985 mil euros (R$ 6,4 milhões) se houver título.

VEJA VALORES PAGOS PELO TORNEIO

  • Vencedor: 985 mil euros (R$ 6,42 milhões) / 1.000 pontos
  • Finalista: 523,8 mil euros (R$ 3,41 milhões) / 650 pontos
  • Semifinalista: 291 mil euros (R$ 1,89 milhão) / 400 pontos
  • Quartas de final: 165,6 mil euros (R$ 1,08 milhão) / 200 pontos
  • Oitavas de final: 90,4 mil euros (R$ 590 mil) / 100 pontos
  • Rodada de 32: 52,9 mil euros (R$ 345 mil) / 50 pontos
  • Rodada de 64: 30,9 mil euros (R$ 201 mil) / 30 pontos
  • Rodada de 96: 20,8 mil euros (R$ 135 mil) / 10 pontos

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