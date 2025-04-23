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Focado

Neymar treina até no feriado e inicia novo tratamento no Santos

O Santos quer mudanças no tratamento de mais uma lesão muscular de Neymar.

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 12:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2025 às 12:08
O Santos quer mudanças no tratamento de mais uma lesão muscular de Neymar.
Neymar se lesionou novamente contra o Atlético MG
Neymar se lesionou novamente contra o Atlético MG Crédito: REUTERS/Thiago Bernardes
O Santos pretende ser protagonista da recuperação de Neymar. O camisa 10 lesionou a coxa esquerda pela segunda vez há uma semana.
O Peixe agia como parceiro do estafe do Neymar. A ideia agora é comandar esse tratamento.
Um dos pedidos do Santos é por alguns dias de treinamento em dois períodos. Isso já vai ocorrer essa semana.
Outra orientação é evitar pausas na reabilitação. Neymar foi ao CT Rei Pelé na última segunda-feira, dia de feriado e de folga para o restante do elenco.
O Peixe imagina pelo menos mais três semanas de fortalecimento muscular antes de liberar Neymar para começar a trabalhar no campo. Ele voltaria a atuar entre o fim de maio e o início de junho.
Essa atualização no tratamento é comandada por Rodrigo Zogaib, coordenador da área de saúde do Santos. O presidente Marcelo Teixeira pediu para o departamento médico do Peixe propor mudanças na recuperação.
Neymar conta com dois profissionais no dia a dia do Santos: o preparador físico Ricardo Rosa e o fisioterapeuta Rafael Martini. O Peixe crê que o estafe do Neymar é muito competente, mas tem mais dificuldade para dizer "não" ao craque quando necessário.
O Santos quer aproveitar esse período sem jogos para renovar com Neymar. O contrato atual termina no dia 30 de junho e seria prorrogado por pelo menos mais um ano.

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