Prefeitura de Vitória promete construção de novo parque de skate no Tancredão

O projeto final da pista no centro esportivo está em elaboração, e as obras devem começar ainda em 2025

Publicado em 6 de maio de 2025 às 17:50

Área do Tancredão, em Vitória, deve receber novo espaço para a prática de skate Crédito: PMV/Divulgação

Reivindicação antiga dos praticantes de skate na Grande Vitória, a reforma da pista existente no Tancredão, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, pode começar a sair do papel ainda neste ano. A Prefeitura da Capital anunciou que já está em elaboração o projeto da área destinada ao esporte radical no centro esportivo, com um circuito de 1.200 m². A expectativa é que a construção seja iniciada até o fim de 2025.>

"A partir desse plano, que foi debatido com os skatistas, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) faz os projetos complementares em cima. Posteriormente, abrimos a contratação da empresa e planejamos o início das obras”, informa o secretário municipal de Esportes e Lazer, Rodrigo Ronchi.>

Os pedidos da comunidade skatista envolvem a necessidade de reforma na estrutura, consertando rachaduras na pista e obstáculos desgastados, e investimento em projetos sociais e eventos do esporte. O centro esportivo é visto como local estratégico, pois está próximo à Rodoviária de Vitória, capaz, assim, de atrair o público de fora da cidade, e por contar também com vestiários e cantinas para alimentação. >

Segundo o secretário, as obras do novo espaço devem acompanhar a construção da Cidade do Samba, localizada entre o Tancredão e o Sambão do Povo. >

Projetos já em produção

Além do plano de construção no Tancredão, o secretário também ressaltou os projetos voltados à prática de skate que já estão em andamento em Vitória: requalificação do espaço da Ponte da Passagem, com pista de 430 m², e intervenção urbanística no Morro Bode, na Enseada do Suá, reservando 650 m² para o novo circuito de skate. >

“Estamos resgatando o investimento no skate e no incentivo do esporte na Capital. Os espaços foram mapeados para abrir novas pistas e novas oportunidades”, declarou Ronchi.>

