"Sou uma voz mais ativa no esporte e posso sim servir como um incentivo"

Querer eu quero estar dentro de todas as competições e treinamentos o mais rápido possível, porém hoje a agenda é muito árdua em relação a todos os outros trabalhos que tenho para fazer. Então a gente já decidiu em voltar com bastante calma, não dá para ser precipitado nesta volta até porque é um esporte que exige bastante, é bem delicado cada passo. São apenas 100 metros, então esse planejamento exige bastante paciência e tranquilidade para retornar com calma. A gente não está visando nenhuma competição específica, não visamos o mundial, embora não seja algo impossível. Só não é um objetivo já definido. De acordo como meu corpo for reagindo e com os resultados dos treinos vamos traçando essa meta.