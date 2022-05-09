Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Paulo André fecha contrato com agência de modelos e vai desfilar fora do Brasil
Novo Caminho

Paulo André fecha contrato com agência de modelos e vai desfilar fora do Brasil

Velocista acertou com a empresa responsável pela carreira de Sasha Meneghel, Alessandra Ambrósio e Carol Trentini. Campanhas e desfiles já estão agendados para os próximos meses

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 18:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 mai 2022 às 18:16
Paulo André
Paulo André Crédito: Reprodução/Instagram
A agência de modelos Way Models fechou contrato com o ex-BBB Paulo André Camilo, segundo a empresa, o velocista já possui contratos para campanhas e desfiles fora do Brasil nos próximos meses.
O convite foi feito pelo diretor da agência, Anderson Baumgartner, responsável pela carreira de Sasha Meneghel, Alessandra Ambrósio e Carol Trentini. Ele afirmou que o interesse em fechar contrato com Paulo André surgiu assim que o atleta entrou na casa.
"Eu fiquei impressionado com o Paulo André, logo na sua entrada no Big Brother Brasil. Publiquei nas minhas redes sociais sobre o quanto fiquei impressionado com a beleza dele. Depois que o reality show mostrou um pouco mais da sua personalidade, a vontade em trabalhar com ele só aumentou. Nosso trabalho será para dar visibilidade a ele no mercado nacional e internacional", comentou Anderson.
Nas redes sociais, Paulo André mostrou um pouco do trabalho como modelo, que já foi iniciado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Paulo Andre Camilo Atletismo bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados