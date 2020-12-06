Russell dá azar e Pérez vence corrida caótica no Bahrein; Pietro Fittipaldi é 17º

Sergio Pérez comemora vitória no GP de Sakhir de 2020, sua primeira na Fórmula 1Crédito: Twitter/@f1
Em uma corrida caótica, repleta de incidentes, batidas e erros, na qual o imponderável predominou, Sergio Pérez venceu o GP de Sakhir e conquistou seu primeiro triunfo na Fórmula 1. O mexicano, desde 2011 na categoria, teve sorte, mas também talento para triunfar no Bahrein.
O francês Esteban Ocon, da Renault, foi o segundo e o canadense Lance Stroll completou o improvável pódio na penúltima corrida da temporada, uma das melhores e mais malucas dos últimos anos. Estreante, o brasileiro Pietro Fittipaldi terminou em 17º.
Com o triunfo de Pérez, o México voltou a ter um piloto no lugar mais alto do pódio na Fórmula 1 após 50 anos. O último a ganhar uma prova da principal categoria do automobilismo mundial havia sido Pedro Rodríguez, no GP da Bélgica de 1970.
"Estou sem palavras. Sempre mantive esse sonho. Sempre sonhei com esse momento, com a primeira vitória em dez anos. Achei que tinha perdido a corrida na primeira volta, mas não desisti. Tivemos alguns problemas, mas finalmente consegui. Meu ritmo estava muito forte para manter a liderança. Acho que venci com mérito", disse o eufórico Pérez, que não tem vaga garantida na Fórmula 1 em 2021.
Ele venceu com autoridade. Ele chegou a cair para o último lugar no começo da prova após ser tocado por Charles Leclerc, da Ferrari, que abandonou e também fez Max Verstappen sair da disputa. O mexicano da Racing Point conseguiu fazer uma corrida de recuperação absolutamente fantástica, foi escalando o pelotão aos poucos, contou com alguns incidentes que o ajudaram, como erros da Mercedes, e assumiu a ponta a cerca de 20 voltas para o fim, para de lá não sair mais.
Em sua primeira experiência com um carro de ponta, George Russell mostrou que pode ir longe na Fórmula 1. Substituto de Lewis Hamilton na Mercedes, o britânico liderou boa parte da corrida no autódromo de Sakhir, mostrou arrojo, coragem e personalidade com o carro do melhor piloto da atualidade, mas foi atrapalhado pela Mercedes e também teve azar.
Tudo mudou a partir da batida do sul-coreano Jack Aitken, que provocou a entrada do safety car. Nesse momento, a Mercedes resolveu chamar seus dois pilotos para trocar os pneus e protagonizou uma confusão. A equipe errou com Bottas, que voltou em quarto, e também com Russell, que teve de fazer uma nova parada e caiu para o quinto lugar. O pit stop era desnecessário e atrapalhou a corrida dos dois pilotos, especialmente a do britânico, que liderava com autoridade.
Na relargada, Russell deu um show, ultrapassou Bottas, Stroll e Ocon e assumiu o segundo lugar. No entanto, pouco tempo depois, quando estava quase alcançando Pérez, deu azar ao amargar um pneu furado e despencou no pelotão. No fim, terminou ainda dentro da zona de pontuação, na nona colocação, logo atrás de Bottas, que teve uma performance fraca. E o oitavo posto não foi tão ruim para o finlandês, considerando seu desempenho. Pole, ele largou muito mal, não conseguiu manter um bom ritmo e levou um passeio de seu companheiro provisório de equipe.
O espanhol Carlos Sainz Jr., da McLaren, cruzou a linha de chegada em quarto, seguido do australiano Daniel Ricciardo, da Renault. Alexander Albon foi o sexto, à frente do russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri. O britânico Lando Norris, da McLaren, fechou o Top 10.
PIETRO FITTIPALDI
Estreante na Fórmula 1, o brasileiro Pietro Fittipaldi terminou na 17.ª e última posição entre os que completaram a prova. O piloto da Haas, que também vai substituir Romain Grosjean na última etapa do ano, em Abu Dabi, fez uma corrida segura e teve alguns problemas com os pneus de seu carro.
"Ainda estou me acostumando. Foi um pouco difícil. Estava virando tempos bons com o pneu médio. No final, estava com um bom ritmo também. Faltou um pouco. Aprendi muito e estou feliz com a estreia. Queria terminar a corrida e consegui", avaliou o neto do bicampeão Emerson Fittipaldi.