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Pietro Fittipaldi utilizará número 51 na Fórmula 1 para homenagear Mundial do Palmeiras

Piloto escolheu a numeração em alusão ao título mundial de 1951 do Verdão
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Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 12:30
Crédito: Divulgação
O palmeirense Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, foi o escolhido para substituir Romain Grosjean, que sofreu um acidente no Grande Prêmio do Bahrein do último domingo (29), na Fórmula 1, e utilizará esta oportunidade para homenagear o Palmeiras, estampando o número 51 em seu carro, em alusão à Copa Rio de 1951.
> Confira aqui a tabela da Copa Libertadores Cada piloto da Fórmula 1 pode escolher um número fixo para o seu carro – o atual campeão Lewis Hamilton, por exemplo, utiliza o 44. Com isso, o brasileiro, por não poder usar o 21 que desejava, optou por relembrar o mundial do Verdão e, com isso, demonstrar o seu amor pelo clube.
Pietro Fittipaldi será o primeiro palmeirense no grid da Fórmula 1 desde 2001, ano em que Luciano Burti competia na categoria. A primeira corrida do piloto será no próximo domingo (06), no Grande Prêmio do Bahrein.

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