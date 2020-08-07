Ronaldinho fica perto de voltar ao Brasil após decisão no Paraguai

Ronaldinho Gaúcho e irmão chegam algemados para audiência sobre uso de passaportes falsos Crédito: Agência Lance

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis poderão ser liberados para voltar ao Brasil na próxima semana, depois que o Ministério Público do Paraguai decidiu não apresentar novas denúncias contra eles.

De acordo com a promotora Alicia Sapriza, a decisão sobre a soltura será tomada pelo juiz Gustavo Amarilla nos próximos dias.

O Ministério Público entende que eles cometeram crime passível de prisão ao entrarem no país com documentos adulterados, mas optaram por pedir à Justiça uma suspensão condicional do processo.

As condições impostas aos brasileiros são o pagamento de multa no valor de US$ 200 mil (cerca de R$ 1,1 milhão) como reparação de danos ao país, que eles se apresentem à Justiça brasileira a cada três meses durante um ano (dois no caso de Assis) e declarem residência fixa onde possam ser encontrados.

Ronaldinho e o irmão estão presos em Assunção desde 6 de março, após entrarem no país com documentos adulterados. Eles permaneceram detidos por um mês na penitenciária Agrupación Especializada, e o ex-jogador virou atração no local ao bater bola com os outros detentos, que lhe ofereceram churrascos.

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Em abril, eles foram liberados para o regime de prisão domiciliar. Como não possuem residência na capital paraguaia, se hospedaram em um hotel e se tornaram os únicos hóspedes no local por causa da pandemia de Covid-19.

"O Ministério Público não encontrou nenhum crime de natureza financeira. Nenhum! Reconheceu também que o Ronaldo utilizou o passaporte de boa-fé. Que não tinha conhecimento da adulteração. Assim, o processo será suspenso. E, ao final do prazo, será declarada a absolvição do Ronaldo", afirmou Sergio Queiroz, advogado dos irmãos.