Ronaldinho Gaúcho celebra os sete anos da Libertadores do Atlético-MG

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que defendeu o Atlético-MG de 2012 a 2014, fez uma postagem para relembrar os sete anos da conquista da Libertadores de 2013 do alvinegro de Minas, tendo R10 como um dos principais símbolos daquela equipe. Ronaldinho, que segue preso no Paraguai por um problema de passaporte falso, em regime domiciliar em um hotel de luxo em Assunção, parabenizou o Atlético na postagem e entoando o famoso “aqui é Galo”. -24/07/2013 - Aqui é Galo P*#&@!!!! ???-escreveu. Há sete anos Ronaldinho, Tardelli, Jô, Victor, Réver, Leonardo Silva, entre outros jogadores, levantaram a inédita conquista alvinegra, ao derrotar o Olímpia, do Paraguai, por 2 a 0 no tempo normal e nas penalidades.