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Ronaldinho Gaúcho celebra os sete anos da Libertadores do Atlético-MG

R10 fez uma postagem em alusão ao título conquistado em 2013. "Aqui é Galo p..."...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 21:00

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 21:00

Crédito: Ronaldinho foi de suma importância para o time mineiro na Libertadores de 2013-( Reprodução
O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que defendeu o Atlético-MG de 2012 a 2014, fez uma postagem para relembrar os sete anos da conquista da Libertadores de 2013 do alvinegro de Minas, tendo R10 como um dos principais símbolos daquela equipe. Ronaldinho, que segue preso no Paraguai por um problema de passaporte falso, em regime domiciliar em um hotel de luxo em Assunção, parabenizou o Atlético na postagem e entoando o famoso “aqui é Galo”. -24/07/2013 - Aqui é Galo P*#&@!!!! ???-escreveu. Há sete anos Ronaldinho, Tardelli, Jô, Victor, Réver, Leonardo Silva, entre outros jogadores, levantaram a inédita conquista alvinegra, ao derrotar o Olímpia, do Paraguai, por 2 a 0 no tempo normal e nas penalidades.

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