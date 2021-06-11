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Presidente afastado

Rogério Caboclo comprou jato para a CBF no dia em que foi denunciado

O jato custou cerca de R$ 70 milhões e a compra foi realizada com pagamento à vista. A intenção de Caboclo era de que o avião, um Legacy de 16 lugares, ficasse a serviço da CBF

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 15:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jun 2021 às 15:21
O presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo
O presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Afastado de suas funções desde o domingo passado por decisão do Comitê de Ética da CBF, o presidente da entidade, Rogério Caboclo, teve como um de seus últimos atos a aquisição de um jato por US$ 14 milhões (R$ 71,74 milhões na cotação atual). Detalhe: a compra do avião foi realizada com pagamento à vista e finalizada na última sexta-feira, justamente no dia em que uma funcionária da CBF formalizou denúncia de assédio contra ele.
A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Estadão. A intenção de Caboclo era de que o avião, um Legacy de 16 lugares, ficasse a serviço da CBF. A questão é que a entidade já possui um jato particular (um Citation, de 12 lugares) que é basicamente utilizado para deslocamentos da cúpula da entidade - em especial, de Rogério Caboclo.
A compra do jato não havia sido discutida com o restante da diretoria, que tenta agora se desfazer do negócio. Nos corredores da CBF, o avião é considerado (mais) uma "herança maldita" de Caboclo. A diretoria interina da entidade tenta devolver a aeronave, mas isso é considerado muito difícil. A outra opção é revendê-la.
Eleito presidente da CBF em 2018, Rogério Caboclo assumiu o cargo máximo da entidade em abril de 2019. Ele foi afastado por 30 dias no último domingo após decisão do Comitê de Ética da entidade, que recebeu denúncia de uma funcionária por assédio moral e sexual contra o presidente na sexta-feira. Caboclo nega as acusações.

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