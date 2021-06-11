Rogério Caboclo comprou jato para a CBF no dia em que foi denunciado

O presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Estadão. A intenção de Caboclo era de que o avião, um Legacy de 16 lugares, ficasse a serviço da CBF. A questão é que a entidade já possui um jato particular (um Citation, de 12 lugares) que é basicamente utilizado para deslocamentos da cúpula da entidade - em especial, de Rogério Caboclo.

A compra do jato não havia sido discutida com o restante da diretoria, que tenta agora se desfazer do negócio. Nos corredores da CBF, o avião é considerado (mais) uma "herança maldita" de Caboclo. A diretoria interina da entidade tenta devolver a aeronave, mas isso é considerado muito difícil. A outra opção é revendê-la.