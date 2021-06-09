Tite define convocados da Seleção Brasileira para a Copa América 2021

Seleção Brasileira terá praticamente o mesmo elenco que disputou os últimos dois jogos das Eliminatórias Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira está convocada para a Copa América 2021. Nesta quarta-feira (9), o técnico Tite oficializou a lista dos 24 jogadores que defenderão o título da Seleção na competição que acontece entre os dias 13 de junho e 10 de julho.

A convocação manteve o grupo selecionado por Tite para a disputa das últimas duas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, contra Equador e Paraguai. A única diferença se dá pela ausência do zagueiro Rodrigo Caio, que foi chamado para substituir Thiago Silva nos dois jogos.

Os jogadores se apresentam de volta à Seleção Brasileira para a Copa América na próxima sexta-feira (11), em São Paulo. O Brasil estreia no dia 13 contra a Venezuela, na Arena Mané Garrincha, em Brasília.

LISTA DE CONVOCADOS