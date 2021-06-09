Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Começa domingo

Tite define convocados da Seleção Brasileira para a Copa América 2021

Lista mantém jogadores que disputaram os dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo com apenas uma alteração: Rodrigo Caio da lugar a Thiago Silva

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2021 às 16:15
Seleção Brasileira
Seleção Brasileira terá praticamente o mesmo elenco que disputou os últimos dois jogos das Eliminatórias Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Seleção Brasileira está convocada para a Copa América 2021. Nesta quarta-feira (9), o técnico Tite oficializou a lista dos 24 jogadores que defenderão o título da Seleção na competição que acontece entre os dias 13 de junho e 10 de julho.
A convocação manteve o grupo selecionado por Tite para a disputa das últimas duas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, contra Equador e Paraguai. A única diferença se dá pela ausência do zagueiro Rodrigo Caio, que foi chamado para substituir Thiago Silva nos dois jogos.
Os jogadores se apresentam de volta à Seleção Brasileira para a Copa América na próxima sexta-feira (11), em São Paulo. O Brasil estreia no dia 13 contra a Venezuela, na Arena Mané Garrincha, em Brasília.

Veja Também

Seleção Brasileira: jogadores perdem chance de posicionamento histórico

Kleber Andrade está na fila para receber partidas da Copa América

LISTA DE CONVOCADOS

  • GOLEIROS 

  • Alisson (Liverpool-ING)
  • Ederson Manchester City-ING)
  • Weverton (Palmeiras) 

  • LATERAIS

  • Emerson (Barcelona-ESP)
  • Danilo (Juventus-ITA)
  • Alex Sandro (Juventus-ITA)
  • Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP) 

  • ZAGUEIROS 

  • Éder Militão (Real Madrid-ESP) 
  • Felipe (Atlético de Madrid-ESP) 
  • Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)
  • Thiago Silva (Chelsea-ING) 

  • MEIO-CAMPISTAS 

  • Casemiro (Real Madrid-ESP) 
  • Douglas Luiz (Aston Villa-ING)
  • Everton Ribeiro (Flamengo) 
  • Fabinho (Liverpool-ING)
  • Fred (Manchester United-ING)
  • Lucas Paquetá (Lyon-FRA) 

  • ATACANTES 

  • Everton (Benfica-POR)
  • Gabriel Barbosa (Flamengo)
  • Gabriel Jesus (Manchester City-ING) 
  • Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)
  • Richarlison (Everton-ING)
  • Firmino (Liverpool-ING)
  • Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa América Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados