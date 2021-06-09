Tite define convocados da Seleção Brasileira para a Copa América 2021

A Seleção Brasileira está convocada para a Copa América 2021. Nesta quarta-feira (9), o técnico Tite oficializou a lista dos 24 jogadores que defenderão o título da Seleção na competição que acontece entre os dias 13 de junho e 10 de julho.
A convocação manteve o grupo selecionado por Tite para a disputa das últimas duas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, contra Equador e Paraguai. A única diferença se dá pela ausência do zagueiro Rodrigo Caio, que foi chamado para substituir Thiago Silva nos dois jogos.
Os jogadores se apresentam de volta à Seleção Brasileira para a Copa América na próxima sexta-feira (11), em São Paulo. O Brasil estreia no dia 13 contra a Venezuela, na Arena Mané Garrincha, em Brasília.
LISTA DE CONVOCADOS
- GOLEIROS
- Alisson (Liverpool-ING)
- Ederson Manchester City-ING)
- Weverton (Palmeiras)
- LATERAIS
- Emerson (Barcelona-ESP)
- Danilo (Juventus-ITA)
- Alex Sandro (Juventus-ITA)
- Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP)
- ZAGUEIROS
- Éder Militão (Real Madrid-ESP)
- Felipe (Atlético de Madrid-ESP)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)
- Thiago Silva (Chelsea-ING)
- MEIO-CAMPISTAS
- Casemiro (Real Madrid-ESP)
- Douglas Luiz (Aston Villa-ING)
- Everton Ribeiro (Flamengo)
- Fabinho (Liverpool-ING)
- Fred (Manchester United-ING)
- Lucas Paquetá (Lyon-FRA)
- ATACANTES
- Everton (Benfica-POR)
- Gabriel Barbosa (Flamengo)
- Gabriel Jesus (Manchester City-ING)
- Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)
- Richarlison (Everton-ING)
- Firmino (Liverpool-ING)
- Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)