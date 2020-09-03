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Netflix anuncia série ficcional sobre Ayrton Senna

De acordo com o comunicado, a minissérie será gravada em inglês e português e terá oito episódios. O lançamento está previsto para 2022

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 15:06
Ayrton Senna conquistou três títulos mundiais de Fórmula 1 e se tornou um dos maiores pilotos da história da categoria
Ayrton Senna conquistou três títulos mundiais de Fórmula 1 e se tornou um dos maiores pilotos da história da categoria Crédito: Divulgação
A Netflix e a produtora Gullane trabalham no primeiro drama ficcional sobre o tricampeão da F-1 Ayrton Senna, conforme anunciado nesta quinta (3) pela plataforma de streaming.
De acordo com o comunicado, a minissérie será gravada em inglês e português e terá oito episódios. O lançamento está previsto para 2022.
O ponto de partida da obra será o começo da carreira internacional do brasileiro, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford.
Além das conquistas na pista e da morte trágica aos 34 anos, após acidente no circuito de Ímola, em 1994, a produção promete destrinchar a personalidade e as relações familiares do tricampeão, uma das principais figuras da história do esporte brasileiro.
A família Senna tem participação ativa na realização da série e concedeu acesso à casa em que Ayrton cresceu, na Grande São Paulo, para as filmagens. Não foram divulgadas informações sobre elenco e demais integrantes do projeto.
"É muito especial poder anunciar que contaremos a história que poucos conhecem dele. A família Senna está empenhada em fazer desse projeto algo totalmente único e inédito", disse Viviane Senna, irmã de Ayrton, em comunicado divulgado pela Netflix.

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