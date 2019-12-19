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Homenagem

São Paulo inaugura estátua de 4 metros de Ayrton Senna e web não perdoa

Obra está exposta no Parque Ecológico do Tietê e sua visitação é gratuita. Internautas fizeram piadas com o monumento e reclamaram do trânsito lento na via
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 12:52

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 12:52

18.12.2019 - O Governador de Sao Paulo, Joao Doria acompanhado de Viviane Senna durante inauguração da estatua do Piloto Ayrton Senna na entrada do Parque Ecológico do Tietê, às margens do km 18 da rodovia Ayrton Senna Crédito: Amaury Nehn/Brazil Photo Press/Folhapress
Uma estátua em homenagem ao piloto Ayrton Senna foi inaugurada nesta quarta-feira (18) no Parque Ecológico do Tietê, na altura do quilômetro 18 da Rodovia Ayrton Senna, na zona leste da cidade de São Paulo.
A obra, concebida pelo artista plástico Humberto de Oliveira e idealizada pela associação Eu Amo o Brasil, traz o piloto em um gesto pouco usual na carreira dele, com uma das mãos levantadas, e com o macacão sem os patrocínios ou marcas da F-1.

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De acordo com Oliveira, a estátua pesa cerca de 350 kg, tem 4 metros de altura e 1,2 metros de largura. A estrutura interna é feita de metal e as pernas são de gesso e estopa. A visitação à obra é gratuita.
"Carrego a ideia do tributo há mais de dois anos, porque o Senna sempre mostrou seu amor à pátria brasileira para o mundo e foi uma referência para nós", explicou Nascimento.
O governador de São Paulo, João Doria, e a irmã do piloto, Viviane Senna, estiveram presentes no evento de lançamento da homenagem. "O mais importante é a lembrança deste grande herói brasileiro, do seu heroísmo, do seu patriotismo", disse Doria.
Tricampeão mundial de F-1 (1988, 1990 e 1991), Senna correu na principal categoria do automobilismo mundial de 1984 a 1994, ano em que ele morreu durante a disputa do GP de San Marino, em Ímola, na Itália, após um acidente em que seu carro se chocou com um muro de concreto sem proteção de pneus.

INTERNET

A revelação da estátua acabou virando piada na internet. Alguns internautas chamaram o escultor de preguiçoso e outros compararam com outros personagens como Borba Gato. Outros aproveitaram para reclamar da lentidão no trânsito, ocasionada por motoristas que reduzem a velocidade na via para admirar a estátua do ídolo nacional.

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