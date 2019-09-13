Local da morte de Ayrton Senna pode voltar ao calendário da Fórmula 1

O autódromo Enzo e Dino Ferrari, na Itália, local onde o piloto Ayrton Senna morreu Crédito: Reprodução

O presidente do circuito de Ímola, Uberto Selvatico Estense, manifestou nesta semana o interesse de recolocar nos próximos anos a pista e o GP de San Marino no calendário da Fórmula 1 . O autódromo Enzo e Dino Ferrari fica perto de Bolonha, na Itália , e recebeu provas da categoria de 1980 até 2006. O local ficou marcado por duas tragédias em 1994, quando durante o final de semana o austríaco Roland Raztenberger e o brasileiro Ayrton Senna tiveram acidentes fatais.

Neste fim de semana, o circuito de Ímola recebe a 13.ª etapa do Mundial de MotoGP. Nos últimos dias, outra pista italiana também se mostrou interessada em receber a Fórmula 1. O autódromo de Mugello pretende receber o GP do país a partir de 2025, data escolhida por ser um ano depois do fim do contrato entre a categoria e a atual sede da corrida, Monza.

"Nosso primeiro objetivo será renovar o acordo com a MotoGP. Depois de cinco anos, também vamos apresentar uma solicitação para receber a Fórmula 1", disse o diretor do circuito, Paolo Poli.

As ideias de Mugello e Ímola ganham força pelo plano da própria Fórmula 1 de aumentar o número de etapas do calendário. O atual comando da categoria projeta ter até 25 etapas em cada temporada, em vez das 21 atuais. A categoria terá já em 2020 uma etapa estreante, no Vietnã, e deve ter nos anos seguintes um GP na Arábia Saudita.