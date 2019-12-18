Mulher do goleiro Jean, do São Paulo, acusa jogador de agressão Crédito: Reprodução

Milena Bemfica, mulher do goleiro Jean Paulo, reserva do São Paulo, acusou o jogador de agressão. Em vídeos publicados na madrugada desta quarta-feira (18), ela relatou o ocorrido e pediu "justiça".

"Gente, eu estou aqui em Orlando (EUA) e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude, Jean acabou de me bater. Minha mãe, calma, eu estou bem. Mas olha para isso. Jean, goleiro do São Paulo, olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça, eu quero justiça. Eu estou trancada no banheiro e olhe o que ele está fazendo comigo", disse.

No momento em que ela diz estar no banheiro, é possível ouvir uma voz que seria do jogador dizendo "você vai fazer isso com a sua filha?". Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa de Jean informou que ele deve se pronunciar sobre o caso, mas que não há previsão de horário.

O clube com o qual o jogador tem contrato até o fim de 2022 emitiu um comunicado oficial: "O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis. Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles."

Em outro post no stories, ela mostrou uma conversa por mensagem com o goleiro no Instagram. "Eu sempre estive com você. Você não pode virar as costas pra mim assim... sem me ouvir", escreveu ela. "Parabéns. Terminou com a minha carreira. E suas filhas vão passar fome", respondeu ele.

O casal está de férias em Orlando, nos Estados Unidos, com as duas filhas. Mais tarde, Milena apagou os vídeos e postou duas novas declarações.

"Como tem muita gente preocupada comigo e eu estou sem celular, estou em outro lugar, já passou. Estou com as meninas. Depois eu vou me pronunciar. Só estou falando porque tem muita gente falando comigo e eu estou sem celular, sem WhatsApp, estou incomunicável, sem celular", disse ela, que evitou exibir o lado direito do rosto, que estava com uma marca roxa nos vídeos apagados.

Jean chegou ao São Paulo em 2018, vindo do Bahia, e já viveu alguns problemas no clube. No ano passado, em seus primeiros meses no clube, ele e Sidão, que era titular, se desentenderam nas redes sociais e foi preciso uma reunião com a comissão técnica para resolver o assunto.