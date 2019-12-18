Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Mulher do goleiro Jean, do São Paulo, acusa jogador de agressão
Nas redes sociais

Mulher do goleiro Jean, do São Paulo, acusa jogador de agressão

Imagens foram apagadas da rede social de Milena Bemfica, mas várias pessoas compartilharam e o caso viralizou na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 11:52

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 11:52

Mulher do goleiro Jean, do São Paulo, acusa jogador de agressão Crédito: Reprodução
Milena Bemfica, mulher do goleiro Jean Paulo, reserva do São Paulo, acusou o jogador de agressão. Em vídeos publicados na madrugada desta quarta-feira (18), ela relatou o ocorrido e pediu "justiça".
"Gente, eu estou aqui em Orlando (EUA) e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude, Jean acabou de me bater. Minha mãe, calma, eu estou bem. Mas olha para isso. Jean, goleiro do São Paulo, olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça, eu quero justiça. Eu estou trancada no banheiro e olhe o que ele está fazendo comigo", disse.
No momento em que ela diz estar no banheiro, é possível ouvir uma voz que seria do jogador dizendo "você vai fazer isso com a sua filha?". Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa de Jean informou que ele deve se pronunciar sobre o caso, mas que não há previsão de horário.
O clube com o qual o jogador tem contrato até o fim de 2022 emitiu um comunicado oficial: "O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis. Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles."

Veja Também

Violência contra mulher: esse tempo precisa acabar

Pastoras se unem para debater, nas igrejas, a violência contra mulher

Damares extingue comitês de enfrentamento à violência contra mulher

Em outro post no stories, ela mostrou uma conversa por mensagem com o goleiro no Instagram. "Eu sempre estive com você. Você não pode virar as costas pra mim assim... sem me ouvir", escreveu ela. "Parabéns. Terminou com a minha carreira. E suas filhas vão passar fome", respondeu ele.
O casal está de férias em Orlando, nos Estados Unidos, com as duas filhas. Mais tarde, Milena apagou os vídeos e postou duas novas declarações.
"Como tem muita gente preocupada comigo e eu estou sem celular, estou em outro lugar, já passou. Estou com as meninas. Depois eu vou me pronunciar. Só estou falando porque tem muita gente falando comigo e eu estou sem celular, sem WhatsApp, estou incomunicável, sem celular", disse ela, que evitou exibir o lado direito do rosto, que estava com uma marca roxa nos vídeos apagados.
Jean chegou ao São Paulo em 2018, vindo do Bahia, e já viveu alguns problemas no clube. No ano passado, em seus primeiros meses no clube, ele e Sidão, que era titular, se desentenderam nas redes sociais e foi preciso uma reunião com a comissão técnica para resolver o assunto.
Em outra ocasião, descontente com reserva, o goleiro abandonou uma reunião comandada pelo então técnico interino Vagner Mancini e acabou afastado dos treinos regulares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados