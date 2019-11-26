Violência contra mulher: esse tempo precisa acabar

Una-se pelo fim da violência contra as mulheres Crédito: Divulgação/ Mariana Reis

Em 1999, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas instituiu 25 de novembro como o Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher, em homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa, conhecidas como “Las Mariposas”, que foram brutalmente assassinadas em 1960 pelo ditador Rafael Leônidas Trujillo, da República Dominicana. As três lutavam contra a ditadura em seu país. Portanto, convido você que lê esta coluna a refletir junto comigo sobre a importância desta data para todas as mulheres do mundo. Só no nosso país, 43% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente e em média, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada.

Coragem para falar

O assunto é muito sério, um tanto quanto indigesto e, por isso, até que se incorpore em nosso cotidiano a consciência pelo fim de todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, voltarei com ele. A violência contra mulheres exige de nós – homens e mulheres – coragem para debater, informar e claro, denunciar. Essa situação é ainda pior quando envolve mulheres com alguma deficiência. Você sabia que nós, mulheres com deficiência no Brasil, representamos 26,5% da população? Ou seja, em números, somos mais de 25 milhões de mulheres, mais do que a população do estado de Minas Gerais. E frequentemente somos vistas em nossa condição de deficiência, quase sempre dissociadas da nossa condição de mulher. É como se a deficiência se sobrepusesse ao gênero, como se ser mulher entrasse como pormenor no nosso “corpo diferente”.

Vulnerabilidade x Deficiência

Fui pesquisar sobre o tema e só nos anos de 2014 a 2018, foram registrados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mais de 15 mil atendimentos a pessoa com deficiência. Por ser a cidade que estatisticamente mostra o maior índice de vítimas dos crimes sexuais, e na maioria deles contra mulheres com deficiência intelectual, São Paulo foi a primeira capital a contar com uma delegacia especializada no atendimento à pessoa com deficiência.

Apesar dos números não serem exatos, muito provavelmente pela dificuldade e também o medo da mulher com deficiência denunciar os abusos e maus tratos (falta de acesso, de comunicação e de empatia, para citar algumas dificuldades), o Programa de Enfrentamento à Violência contra a Mulher Brasileira com Deficiência ganhou destaque na décima Conferência dos Estados Signatários, incluindo o Brasil, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Foi mostrada então, a experiência do Plano de Ação Nacional de Prevenção e Combate à Violência, a partir da experiência no estado de São Paulo.

'Mulher boa é aquela pra casar'

Sabemos que a violência baseada no gênero tem raízes históricas na falta de igualdade entre homens e mulheres, e essa violência ocorre com frequência nos lares, dentro do seio familiar. E esses abusos se manifestam através da exploração sexual, recusa de informações ou educação sexual, como o controle de natalidade, sexo não desejado, agressões, esterilização forçada, a exploração financeira e a falta de empoderamento. A sociedade não pode mais tolerar a violência baseada no gênero, nem aquelas mais sutis, que parecem inofensivas, mas que nos destroem enquanto mulher.

Una-se

A campanha deste ano tem a hashtag #MeEscutemTambém espalhada pelas redes sociais e pede para que nos unamos a fim de não permitirmos abusos e todos esses atos violentos praticados contra a mulher com deficiência ou sem deficiência, dentro de casa, no trabalho, nos transportes, nas rodas de conversas, nas academias ou em qualquer lugar.