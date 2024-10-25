Medalhistas em Paris falam sobre amistoso contra Colômbia: “São muito espertas”

Lauren (esquerda) e Yasmim (direita) durante o treino realizado na tarde dessa quarta (23) Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

Com foco total no amistoso contra a Colômbia , a seleção brasileira feminina realizou nesta quinta-feira (24) o segundo dia de treinos no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. As atletas e medalhistas olímpicas, Lauren, zagueira do Atlético de Madri, e Yasmim, lateral campeã recente da Libertadores feminina com o Corinthians, falaram com a imprensa sobre expectativas para o jogo e duelo contra um rival conhecido. Elas ainda destacarem as novas peças que chegam ao esquema tático do técnico Arthur Elias.

Lauren Leal, de 22 anos, foi medalhista logo na primeira Olimpíada que disputou. A atleta, convocada como suplente, assumiu a titularidade na amarelinha após a lesão de Yaya e, desde então, não saiu mais: “Apesar disso, eu ainda considero que estou começando minha carreira na seleção, mas aqui, todo mundo se ajuda dentro e fora de campo, seja quem está na primeira ou quem já vem de muitas convocações,” afirma.

A zagueira, recém-chegada no clube espanhol Atlético de Madri, também falou sobre a atleta colombiana Linda Caicedo, destaque do Real Madrid, rival do Atleti, e nomeada para a disputa de melhor jogadora sub-20 do mundo.

“É claro que é uma excelente jogadora, mas temos jogadoras totalmente capacitadas para fazer o melhor e tentar parar não só ela, mas todo o ataque colombiano”.

"Joga nas onze"

Outra jogadora da amarelinha a conceder entrevista foi Yasmim, destaque nas Olimpíadas. A atleta, convocada como lateral, também assume funções no meio de campo e destaca a importância em fazer mais posições em campo.

"Não dominar todas, mas ter o entendimento do modelo de jogo e a função que você deve exercer. Isso é enriquecedor para uma atleta”, pontua.

Sobre as expectativas para o jogo, a pentacampeã brasileira e tetracampeã da Libertadores com o Corinthians, ela ressaltou a força coletiva da adversária. “O grupo delas é bem entrosado, uma equipe que gosta de disputar a primeira e segunda bola, são muito espertas. Temos que ter atenção nas individualidades delas".

Promessa de jogo duro

Seleção ganhou Copa América de 2022 em cima da Colômbia Crédito: Thais Magalhães/CBF

Lauren e Yasmim são duas das oito atletas que estiveram na final olímpica disputada contra os Estados Unidos e que estão à disposição de Arthur Elias nessa convocação, marcada pela renovação, já que 13 das 26 atletas convocadas não estavam na conquista da medalha de prata.

No momento, a Colômbia é o maior desafio para a seleção brasileira na América do Sul, vindo a campo com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. No histórico de confronto direto, há o favoritismo da amarelinha: na decisão da Copa América de 2022, deu Brasil, com a vitória apertada de 1x0. Entretanto, na Copa do Mundo feminina de 2023, foram as colombianas quem fizeram a melhor campanha sul-americana do torneio.

Serviço

Brasil x Colômbia

Data: 26 de outubro

26 de outubro Horário: 18h30

18h30 Local: Kleber Andrade (Cariacica, ES)

Kleber Andrade (Cariacica, ES) Preços: R$ 60 (inteira) + R$ 6 (taxa de serviço) e R$ 30 (meia) + R$ 3 (taxa de serviço)

R$ 60 (inteira) + R$ 6 (taxa de serviço) e R$ 30 (meia) + R$ 3 (taxa de serviço) Ponto de venda (on-line): www.nossoticket.com.br

www.nossoticket.com.br Pontos de venda (físicos): Lojas Ademar Cunha (Serra, Guarapari, Vila Velha e Cariacica) e Óticas Diniz (nos Shoppings Vitória, Vila Velha, Mestre Álvaro e Moxuara)

Lojas Ademar Cunha (Serra, Guarapari, Vila Velha e Cariacica) e Óticas Diniz (nos Shoppings Vitória, Vila Velha, Mestre Álvaro e Moxuara) Transmissão: SporTV