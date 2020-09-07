Leonardo minimiza casos de Neymar e outros do PSG infectados com Covid

O jogador de futebol Neymar Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr

O diretor do Paris Saint-Germain, Leonardo, tentou minimizar os casos de jogadores do clube que estão com Covid-19

"Todos os times têm casos positivos, mas casos positivos, quando acontecem em Paris, são um escândalo? Eles estão com suas esposas e seus filhos, Neymar está com seu pai e seu filho", afirmou Leonardo em entrevista ao programa "Canal Football", do Canal +.

Até o momento, seis jogadores do clube francês foram diagnosticados com covid-19, incluindo estrelas como Neymar.

Leonardo ressaltou que outros jogadores também estão de férias. "Todos os jogadores de futebol vão para Ibiza. Muitos jogadores do Bayern também estiveram em Ibiza!", disse.

O diretor também falou da relação entre o atacante brasileiro e Mbappé no campo. "Temos sorte de ter dois jogadores assim na mesma equipe. Temos os dois melhores jogadores do mundo depois de Messi e Ronaldo". Segundo Leonardo, os dois jogadores seguirão no time para a próxima temporada.

THIAGO SILVA

Leonardo também lamentou a saída do zagueiro Thiago Silva. "Nós conversamos até o último momento. Para ele, assim como para Cavani, são decisões difíceis. Eles são ídolos totais".