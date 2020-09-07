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6 infectados

Leonardo minimiza casos de Neymar e outros do PSG infectados com Covid

Até o momento, seis jogadores do clube francês foram diagnosticados com coronavírus, incluindo estrelas como Neymar

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 13:36
O jogador de futebol Neymar
O jogador de futebol Neymar Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr
O diretor do Paris Saint-Germain, Leonardo, tentou minimizar os casos de jogadores do clube que estão com Covid-19.
"Todos os times têm casos positivos, mas casos positivos, quando acontecem em Paris, são um escândalo? Eles estão com suas esposas e seus filhos, Neymar está com seu pai e seu filho", afirmou Leonardo em entrevista ao programa "Canal Football", do Canal +.
Até o momento, seis jogadores do clube francês foram diagnosticados com covid-19, incluindo estrelas como Neymar.
Leonardo ressaltou que outros jogadores também estão de férias. "Todos os jogadores de futebol vão para Ibiza. Muitos jogadores do Bayern também estiveram em Ibiza!", disse.
O diretor também falou da relação entre o atacante brasileiro e Mbappé no campo. "Temos sorte de ter dois jogadores assim na mesma equipe. Temos os dois melhores jogadores do mundo depois de Messi e Ronaldo". Segundo Leonardo, os dois jogadores seguirão no time para a próxima temporada.

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THIAGO SILVA

Leonardo também lamentou a saída do zagueiro Thiago Silva. "Nós conversamos até o último momento. Para ele, assim como para Cavani, são decisões difíceis. Eles são ídolos totais".
O zagueiro defendeu o clube francês por oito temporadas, mas se mudou para o Chelsea no fim do mês passado.

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