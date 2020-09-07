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Desastres em série

Giannis, Djokovic e Hamilton vivem raro dia trágico para elite do esporte

Três dos principais nomes do esporte na atualidade tiveram um fim de semana de desastres ao redor do mundo

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 13:28
O atleta Novak Djokovic
O atleta Novak Djokovic Crédito: Reprodução/Instagram @djokernole
O mundo do esporte viveu um domingo atípico e viu três dos principais nomes da atualidade terem um fim de semana para esquecer. Neste domingo (6), Giannis Antetokounmpo, Lewis Hamilton e Novak Djokovic protagonizaram, de maneiras diferentes, situações difíceis. Lesão, punição e desclassificação marcaram um dia raro para a elite esportiva.
O domingo começou com uma corrida desastrosa para Lewis Hamilton. Nas primeiras voltas do Grande Prêmio da Itália, tudo parecia normal: o atual campeão mundial tinha uma liderança tranquila. No entanto, o acidente de Charles LeClerc fez com que tudo mudasse.
Enquanto o safety car ainda estava na pista, Hamilton entrou nos boxes para trocar os pneus, mas o pit lane ainda estava fechado. Resultado: o inglês foi punido e perdeu 10 segundos. A corrida foi paralisada por 20 minutos e, quando retornou, o piloto precisou cumprir a punição, despencando para o último lugar.
Com isso, Hamilton fez uma corrida de recuperação e precisou correr atrás do prejuízo durante as voltas seguintes. Terminou em sétimo e abriu a oportunidade para que o pódio na Itália fosse inédito: o francês Pierre Gasly venceu sua primeira corrida na Fórmula 1, seguido por Carlos Sainz e Lance Stroll. Após a corrida, Hamilton assumiu responsabilidade pela punição.
Outro campeão que teve um domingo difícil foi o tenista número 1 do mundo Novak Djokovic. O principal concorrente ao título do US Open foi punido e desclassificado do torneio nas oitavas de final ao acertar acidentalmente uma bolada em uma das árbitras.

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O sérvio teve o serviço quebrado pelo seu adversário, o espanhol Pablo Carreño Busta, e, irritado, deu uma raquetada uma bola, que atingiu o rosto da juíza de linha. Ela foi socorrida e passou alguns instantes no chão sendo atendida. Depois disso, o lance foi analisado pelo supervisor do torneio, e a desclassificação foi anunciada, mesmo com o tenista tentando argumentar.
Simultaneamente à partida de Djokovic, acontecia o jogo 4 da série entre Miami Heat e Milwaukee Bucks, válida pelos playoffs na NBA. Perdendo por 3 a 0 a série, disputada em melhor de 7, os Bucks seriam varridos em caso de derrota, mesmo contando com o atual MVP Giannis Antetokounmpo. Antes do jogo, o grego chegou a ser dúvida por conta de uma lesão no tornozelo.
Apesar disso, o jogador foi para a partida, mas acabou levando a pior. No segundo quarto, Antetokounmpo foi ao chão ao tentar passar por Andre Iguodala. Ele imediatamente levou às mãos ao seu tornozelo direito e demonstrou sentir muita dor. O principal jogador dos Bucks saiu do jogo lesionado e foi declarado inativo durante o intervalo, ficando de fora dos últimos quartos da partida.
Mesmo sem ele, os Bucks conseguiram a vitória na prorrogação e forçaram um jogo 5 nessa semifinal da Conferência Leste. Agora, precisam virar a série para avançar à decisão.

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