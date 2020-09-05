Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Filho de Michael Schumacher vence prova da Fórmula 2 na Itália
Corrida

Filho de Michael Schumacher vence prova da Fórmula 2 na Itália

Com o triunfo deste sábado, filho do lendário piloto entra na briga pelo título da categoria

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 16:50
Filho de Michael Schumacher, o piloto Mick Schumacher venceu o GP da Itália de Fórmula 2
Filho de Michael Schumacher, o piloto Mick Schumacher venceu o GP da Itália de Fórmula 2 Crédito: Instagram/@mickschumacher
Depois de largar muito bem e saltar de sétimo para segundo colocado, Mick Schumacher venceu a primeira corrida da Fórmula 2 no GP da Itália, realizada neste sábado (5), em Monza, O jovem alemão de 21 anos é filho do heptacampeão de F1 Michael Schumacher.
A vitória veio depois de boa disputa com Callum Ilott. Schumacher estava colado no adversário, e conseguiu levar vantagem depois que Ilott teve um problema no pit stop.
O GP da Itália é o principal da Fórmula 2, que habitualmente tem duas corridas por fim de semana. A segunda prova, mais curta, acontece neste domingo (6), na parte da manhã.
"Foi ótimo! O ritmo que tivemos foi muito bom, mas tenho que agradecer à minha equipe por colocar o carro em forma", afirmou o filho de Schumacher após cruzar em primeiro.

Veja Também

Globo confirma que deixará de transmitir Fórmula-1 no ano que vem

Hamilton dá o troco em Bottas e fecha dia de treinos na frente na Itália

Hamilton vence GP da Bélgica e pode bater recorde de Schumacher

É a primeira vitória de Mick nesta que é a corrida mais longa da F2. É apenas o segundo ano do piloto na categoria.
Tanto Schumacher, como Ilott, principais nomes da corrida deste domingo, são crias da Academia da Ferrari. Vale destacar que Mick está cotado para ir para a Fórmula 1 no ano que vem, pilotando uma Alfa Romeo.
Com a vitória, Mick Schumacher sobe para terceiro no campeonato, com 131 pontos. Ilott e Robert Shwartzman, outro piloto da Academia da Ferrari, somam 134 pontos cada na liderança.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados