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Contrato vencido

Globo confirma que deixará de transmitir Fórmula-1 no ano que vem

A emissora anunciou que preferiu não renovar o contrato, que vence no ano de 2020, com a categoria. A Globo transmite a F-1 desde 1972

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 16:16
Por conta do coronavírus, o GP da China de Fórmula 1 foi adiado
A Globo fatura aproximadamente R$ 500 milhões anuais com as cinco empresas anunciantes das transmissões da F-1 Crédito: AP
A Globo confirmou, por meio de nota nesta sexta-feira (28), que deixará de transmitir as corridas de F-1 a partir de 2021.
A emissora já havia comunicado seus parceiros comerciais da decisão, conforme informação publicada inicialmente pelo site Meio&Mensagem e confirmada pela Folha de S. Paulo na quinta.
"Como parte da revisão de seu portfólio de direitos, um dos maiores entre emissoras de TV do mundo, a Globo optou por não renovar os direitos de transmissão da Fórmula 1 a partir de 2021. Mesmo sem a transmissão das corridas, a Globo continuará a fazer a cobertura da categoria em suas diversas plataformas", disse a emissora carioca.
A empresa tem contrato com a FOM (Formula One Management), braço comercial da categoria e que pertence ao grupo Liberty, até o fim desta temporada, em dezembro.
A Globo fatura aproximadamente R$ 500 milhões anuais com as cinco empresas anunciantes das transmissões da F-1 (Santander, Itaipava, Nivea, Renault e Tim) e não registrou queda de audiência recentemente, mesmo sem a presença de brasileiros no grid nas duas últimas edições.
Segundo o PNT (Painel Nacional de Televisão), as transmissões da Globo alcançaram 98 milhões de pessoas nas 21 provas de 2019, melhor índice em oito temporadas e 13% acima do registrado em 2018.
Neste ano, a emissora marcou seu melhor desempenho na prova mais recente. O GP da Espanha atingiu 11 pontos em média em São Paulo (28% dos televisores), segundo o Ibope.
Assim como ocorreu com outros eventos do seu portfólio, porém, a empresa entende que os valores pedidos pela FOM estão fora do alcance num momento de crise econômica agravada pela pandemia.
Nos últimos meses, a Globo também anunciou que abriu mão dos direitos de transmissão da Copa Libertadores e recorreu à Justiça para não pagar uma parcela do seu contrato com a Fifa que garante, entre outros torneios, a Copa do Mundo.
A Globo transmite a F-1 desde 1972. No ano de 1980, a emissora abriu mão da competição, e a Band assumiu sua transmissão. Na ocasião, Nelson Piquet ficou perto do título. A emissora carioca resolveu, então, voltar a investir no esporte a partir de 1981. Assim, pôde exibir a primeira conquista de Piquet.

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