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Conquista

Hamilton vence GP da Bélgica e pode bater recorde de Schumacher

Inglês ganhou prova com facilidade e chegou a 89ª vitória na Fórmula 1

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2020 às 12:28
Lewis Hamilton venceu GP da Bélgica
Lewis Hamilton venceu GP da Bélgica Crédito: Formula 1/Twitter/Divulgação
Lewis Hamilton teve mais uma vitória na temporada 2020 da Fórmula 1. O resultado foi conquistado com tranquilidade pelo inglês, que liderou a ponta do GP da Bélgica com a Mercedes. No pódio, o piloto voltou a homenagear o ator Chadwick Boseman, que morreu vítima de um câncer, na última sexta-feira.
Para lembrar o artista que tinha virado símbolo da luta negra, o hexacampeão fez o símbolo do personagem Pantera Negra e que virou um gesto da luta antirracista.
O piloto, que conquistou 89 provas da F1, está a apenas duas vitórias de chegar ao recorde do ex-campeão Michael Schumacher, que venceu 91 corridas. 
Lewis Hamilton venceu o GP da Bélgica de ponta a ponta e voltou a homenagear Chadwick Boseman
Lewis Hamilton venceu o GP da Bélgica de ponta a ponta e voltou a homenagear Chadwick Boseman Crédito: Reprodução | Twitter

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