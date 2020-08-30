Hamilton vence GP da Bélgica e pode bater recorde de Schumacher

Lewis Hamilton venceu GP da Bélgica Crédito: Formula 1/Twitter/Divulgação

Lewis Hamilton teve mais uma vitória na temporada 2020 da Fórmula 1. O resultado foi conquistado com tranquilidade pelo inglês, que liderou a ponta do GP da Bélgica com a Mercedes. No pódio, o piloto voltou a homenagear o ator Chadwick Boseman, que morreu vítima de um câncer, na última sexta-feira.

Para lembrar o artista que tinha virado símbolo da luta negra, o hexacampeão fez o símbolo do personagem Pantera Negra e que virou um gesto da luta antirracista.

O piloto, que conquistou 89 provas da F1, está a apenas duas vitórias de chegar ao recorde do ex-campeão Michael Schumacher, que venceu 91 corridas.