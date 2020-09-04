Hamilton dá o troco em Bottas e fecha dia de treinos na frente na Itália

Lewis Hamilton venceu o GP da Bélgica de ponta a ponta e voltou a homenagear Chadwick Boseman Crédito: Reprodução | Twitter

Depois de ficar dois décimos atrás do companheiro Valtteri Bottas no primeiro treino livre para o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Itália, Lewis Hamilton devolveu os mesmos dois décimos na segunda e mais importante sessão desta sexta-feira (4): o líder do campeonato fez o tempo de 1min20s192 e foi 0s262 mais veloz que Bottas.

Assim como no treino da manhã em Monza, as AlphaTauri, com motor Honda, andaram muito bem e Pierre Gasly fez o quarto tempo, sendo superado apenas nos minutos finais por Lando Norris, que teve problemas de falta de potência de sua McLaren-Renault e ficou um bom tempo em último, mas se recuperou no final. Mesmo assim, o inglês ficou a quase nove décimos do tempo de Hamilton, em um dia de domínio absoluto da Mercedes.

Foi o primeiro dia de atividades desde que as mudanças de configuração do motor de combustão ao longo do final de semana foi proibida, o que, na prática, significa que as equipes não vão mais poder usar modos de motor especiais para a classificação, algo que ficou conhecido como "modo festa".

Pela primeira vez desde o GP da Espanha, a Ferrari conseguiu andar entre os dez primeiros, com Charles Leclerc terminando na nona posição. Depois de ser penúltimo no treino da manhã, Vettel fechou o dia em 12º e acabou rodando quando fazia sua simulação de corrida. Leclerc também escapou da pista logo depois, e reclamou que o carro "está muito difícil de pilotar". A Ferrari fez a pole e venceu em Monza ano passado.

O que também chamou a atenção no treino livre foi a tentativa dos pilotos pegarem o vácuo um do outro para tentar ganhar alguns décimos na classificação, algo que já gerou problemas no ano passado. Via rádio, Leclerc classificou a situação como desastrosa: "Sei que estamos treinando para a classificação, mas isso vai ser um desastre". Ele demonstrou temer ficar encaixotado durante a classificação e acabar perdendo tempo.

Vários pilotos, entre eles Vettel e Alex Albon, tiveram suas voltas deletadas por terem saído da pista na última curva, a Parabólica. A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) instalou sensores no asfalto para identificar, automaticamente, se um piloto saiu com o carro inteiramente da linha branca que delimita a pista.