Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Com Hamilton punido, Gasly vence sua primeira corrida na Fórmula 1
GP de Monza

Com Hamilton punido, Gasly vence sua primeira corrida na Fórmula 1

Atual pentacampeão da F-1 precisou fazer uma corrida de recuperação e fechou a prova na sétima posição. Com o inglês fora do páreo, Pierre Gasly aproveitou e comemorou sua primeira vitória em 55 GPs na categoria

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 12:57
Pierre Gasly, da AlphaTauri, no GP da Itália
Pierre Gasly, da AlphaTauri, no GP da Itália Crédito: Reprodução | Twitter
O domingo (6) não foi o dia da Ferrari. Primeiro foi Sebastian Vettel que deixou a corrida precocemente com problemas, depois Charles Leclerc que sofreu forte acidente. Melhor para Pierre Gasly, que aproveitou ainda a punição de Lewis Hamilton e o abandono de Max Vertappen e conquistou o GP de Monza, na Itália, sua primeira vitória na F-1.
A corrida ficou paralisou cerca de 30 minutos após o forte acidente de Leclerc acionar a bandeira vermelha. O piloto foi atendido pela equipe médica, mas liberado na sequência. Antes, Magnussen bateu o carro, provocando um safety car.
Líder do campeonato mundial, Hamilton foi punido por ter entrado nos boxes durante o safety car, o que não é permitido. Como punição, foi obrigou a fazer um "stop and go", uma nova passagem nos boxes, dessa vez forçado a ficar estacionado por 10 segundos. Entrou no pit liderando, saiu na última posição.

Antes da largada, ainda na primeira parte da corrida, Vettel foi obrigado a abandonar a corrida com problemas nos freios de sua Ferrari. O segundo colocado do campeonato, Vertappen também teve que deixar a corrida por problemas com sua RBR.
A corrida marcou a despedida da família Williams da F-1. Frank Williams fundou a equipe em 1977. Neste domingo, Claire Williams fez sua última participação como diretora. Quem assume é a empresa de investimentos Dorilton Capital, que comprou a Williams Racing.
Hamilton terminou a corrida em sétimo. Gasly, primeiro francês a vencer uma prova desde 1996, foi seguido por Sainz e Stroll no pódio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados