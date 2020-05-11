Jornalista Newton Zarani, criador do futsal, morre aos 93 anos

Jornalista Newton Zarani, criador do futsal Crédito: Liga Nacional de Futsal

Conhecido como um dos criadores do futebol de salão, ou futsal, o jornalista Newton Zarani morreu no Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira (11), aos 93 anos, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral).

Zarani estava internado no hospital Memorial, no Méier, zona norte do Rio. Além da sua história no futsal como atleta, treinador e dirigente, ele foi um dos primeiros comentaristas esportivos e trabalhou por 40 anos no Jornal dos Sports, ao lado de Nelson Rodrigues e João Saldanha.

Com ajuda de um grupo de amigos, Zarani fundou em 1954 a Federação de Futebol de Salão Estado do Rio de Janeiro, a mais antiga da modalidade, e tornou-se o primeiro atleta federado.

Nascido no dia 13 de janeiro de 1927 e criado na Tijuca, Zarani sempre torceu para o América-RJ. Em 1952, com 25 anos, convidou amigos para jogar futebol na sede do clube, porém não havia campo disponível, apenas quadras poliesportivas.

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Entre as primeiras regras do esporte que estava sendo criado, era proibido colocar a bola no chão, aplicar carrinhos no adversário e não valia gol feito de dentro da área.

"Era um futebol de classe, toque de bola, dribles bonitos e sem pancadas. Por isso o nome futebol de salão", disse Zarani em uma entrevista ao Museu da Pelada.

Nas quadras, ele defendeu o América-RJ, seu clube do coração, e depois o Club Municipal.

A Acerj (Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro) publicou uma nota de pesar com depoimento de Edu Coimbra, irmão de Zico e ex-jogador do América. "Sua dignidade como homem foi a marca principal em sua brilhante existência", afirma Edu.