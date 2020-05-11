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Ministro da Saúde

Teich lamenta 'terrível marca' de mais de 10 mil mortos por Covid-19

Segundo o balanço do Ministério da Saúde divulgado neste domingo (10), o Brasil registrou 496 óbitos nas últimas 24 horas e acumula 11.123 vítimas fatais pela Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 07:38

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 07:38

Nelson Teich durante apresentação pelo presidente Jair Bolsonaro como novo ministro da saúde em 16/04/2020
Nelson Teich Crédito: Marcello Casal/Agencia Brasil
O ministro da Saúde, Nelson Teich, publicou neste domingo, 10, em sua conta no Twitter, uma homenagem ao Dia das Mães. No mesmo post, lamentou a dualidade do momento, quando o país vive a alegria da data comemorativa ao mesmo tempo em que registra "a terrível marca de mais de 10 mil mortes por Covid-19".
A publicação do ministro da Saúde foi realizada no período da tarde deste domingo (10), antes dos números mais recentes divulgados pela Pasta.
Segundo o balanço do Ministério da Saúde divulgado neste domingo (10), o Brasil registrou 496 óbitos nas últimas 24 horas e acumula 11.123 vítimas fatais pela Covid-19.
No mesmo intervalo, o país somou 6.760 novos casos da doença, chegando à soma de 162.699 infectados durante a pandemia.

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