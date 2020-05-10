Estudo aponta que brasileiros estão entre os que menos ficam em casa

De acordo com o estudo, os países com mais restrições são Panamá, Bolívia e Equador, enquanto os que adotaram políticas mais frouxas, além do Brasil, estão Nicarágua e México. Dos 19 países analisados, 10 determinaram quarentenas obrigatórias em todo o território. Em outros 3, houve obrigação de isolamento rigoroso somente nas regiões mais afetadas pela pandemia.

Hoje, toda a América Latina tem pelo menos 200 mil casos confirmados de coronavírus.