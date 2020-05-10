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Isolamento social

Estudo aponta que brasileiros estão entre os que menos ficam em casa

País está atrás de quase toda a América Latina nas medidas restritivas de mobilidade durante a pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2020 às 18:56

Publicado em 10 de Maio de 2020 às 18:56

Data: 07/05/2020 - Vila Velha - Pessoas praticando esportes,na Praia da Costa, em Vila Velha - Editoria: Cidades Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Pessoas desrespeitam isolamento social e praticam esportes na praia Crédito: Ricardo Medeiros
País com mais casos de Covid-19 em números absolutos na América Latina, o Brasil está atrás de quase toda a região nas medidas restritivas de mobilidade, segundo levantamento feito de forma colaborativa por jornalistas de veículos que participam da coalizão LatamCheck, que reúne checadores de fatos de toda a América Latina, Portugal e Espanha. 
Conforme o estudo, Brasília fez apenas recomendações de isolamento social, mas não decretou nenhuma medida obrigatória que implicasse em distanciamento ou fechamento de estabelecimentos de ensino ou locais públicos. No entanto, diz o levantamento, vários governos locais, como o da cidade de São Paulo, determinaram quarentena obrigatória e suspenderam aulas - em algumas regiões do país é crime circular sem justificativa.
De acordo com o estudo, os países com mais restrições são Panamá, Bolívia e Equador, enquanto os que adotaram políticas mais frouxas, além do Brasil, estão Nicarágua e México. Dos 19 países analisados, 10 determinaram quarentenas obrigatórias em todo o território. Em outros 3, houve obrigação de isolamento rigoroso somente nas regiões mais afetadas pela pandemia.

Hoje, toda a América Latina tem pelo menos 200 mil casos confirmados de coronavírus.

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O levantamento mostra ainda que todos os países fecharam suas fronteiras, com exceção de México e Nicarágua, e suspenderam aulas presenciais - só a Nicarágua que as manteve.
Na Bolívia, no Equador, em El Salvador, em Honduras, no Paraguai, no Peru e na República Dominicana há toque de recolher e a população - exceto os trabalhadores de atividades essenciais - só pode sair em determinados horários para fazer compras ou outras atividades permitidas. Os países mais restritivos no toque de recolher são Bolívia (do meio-dia às 19 horas) e Equador (das 14 horas às 5 horas).
A Nicarágua foi o país com as medidas mais relaxadas em relação à pandemia. O governo não decretou quarentena, toque de recolher e as aulas e as competições esportivas foram mantidas. Por outro lado, o Panamá tem uma das políticas mais radicais do continente, com toque de recolher e saída autorizada por gênero.

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