Vanderlei Luxemburgo decide não continuar no Vasco em 2020

Vanderlei Luxemburgonão seguirá no comando do Vasco Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco

O técnico Vanderlei Luxemburgo está fora do Vasco para 2020. Após conversas com a diretoria sem um desfecho positivo nas últimas semanas e meses, o comandante optou por não renovar o contrato, que termina este mês, com o Cruz-Maltino. Luxa assumiu o time com apenas um ponto e em último lugar no Campeonato Brasileiro e foi a estrela de uma campanha que garantiu uma posição no meio da tabela.

O Vasco ainda não se pronunciou sobre o assunto. A saída de Luxemburgo, de acordo com o Lance, se deve, prioritariamente, pelo não cumprimento, ao menos por enquanto, com os compromissos firmados para pagamentos de vencimentos atrasados. O Cruz-Maltino tem quase dois meses de salários atrasados para jogadores. Comissão técnica e funcionários de ordenados mais altos tem a receber quase três meses. Os "quase" acima se dão pelo acordo paga pagamento sempre nos dias 20, apesar de a CLT reger pelo quinto dia útil.

Luxemburgo se despede da equipe de São Januário com 34 jogos, 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Com o bom desempenho, ele era considerado o principal personagem do planejamento do Vasco em 2020. Agora, o clube mudará completamente o cenário no que havia sido traçado.

Posicionamento de Luxemburgo

Através das redes sociais, Luxemburgo divulgou uma nota oficial se despedindo do Vasco e explicando a decisão de não permanecer no clube. Veja na íntegra:

"Após oito meses e com enorme sentimento de gratidão e respeito, quero agradecer ao CR Vasco da Gama e sua torcida, sei que construímos uma relação calcada em confiança e respeito mútuo. Cada dificuldade nos fortaleceu, mas os gestos de carinho do torcedor para comigo só me fez perceber o quanto o futebol ainda está vivo dentro de todos nós. Parabéns torcida vascaína, vocês nos ajudaram muito na manutenção da equipe na primeira divisão, lugar do Vasco da Gama, quero agradecer também aos funcionários do Clube, aos atletas e a direção, a convivência e o trabalho foram maravilhosos."