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Para jogos em outubro

Tite convoca Matheus Cunha, do Hertha Berlin, para a vaga de Gabriel Jesus

O jogador, de 21 anos, vai ficar com a vaga de Gabriel Jesus, do Manchester City, cortado por causa de lesão

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 15:33
O atacante Matheus Cunha, do Hertha Berlin
O atacante Matheus Cunha, do Hertha Berlin Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O técnico Tite convocou, nesta sexta-feira, o atacante Matheus Cunha, do Hertha Berlin, para os dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O jogador, de 21 anos, vai ficar com a vaga de Gabriel Jesus, do Manchester City, cortado por causa de lesão.
Rodrigo Lasmar, médico da seleção, foi comunicado pela comissão técnica do Manchester City na quarta-feira que uma lesão havia sido diagnosticada no ex-jogador do Palmeiras após o jogo de segunda-feira, contra o Wolverhampton, pelo Campeonato Inglês, quando o jogador fez o terceiro gol, aos 50 minutos do segundo tempo.
Matheus Cunha é convocado pela primeira vez por Tite. Com histórico nas categorias de base da seleção, o atacante foi o artilheiro do Pré-Olímpico que classificou o Brasil para os jogos de Tóquio em janeiro deste ano, com cinco gols em sete partidas. Pelo ciclo olímpico, nos 16 jogos com a seleção sub-23, foram 14 gols.
A seleção se apresenta para os treinamentos em 5 de outubro, na Granja Comary, em Teresópolis. No dia 9, enfrenta a Bolívia na Neo Química Arena, em São Paulo, e no dia 13 joga contra o Peru, em Lima.

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