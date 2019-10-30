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Sene, Sene, Sene....

Senegal bate Holanda no Kleber Andrade e avança às oitavas do Mundial Sub-17

Seleção africana venceu mais um jogo de virada na competição e mostra que vai brigar pelo título

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 20:00
Senegal venceu a Holanda por 3 a 1 no estádio Kleber Andrade Crédito: Fifa/Divulgação
Em terras capixabas, Senegal vem dando mostras de que não veio apenas passear. Depois da goleada na estreia da Copa do Mundo Sub-17 sobre os Estados Unidos, os comandados de Malick Daf derrubaram a Holanda, em mais uma virada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Após saírem perdendo, os senegaleses viraram o jogo e venceram por 3 a 1. O resultado deixa os africanos na liderança do Grupo D, com seis pontos, e ainda carimba o passaporte  para as oitavas de final, mas ao mesmo tempo também fez com que os holandeses arrumassem as malas rumo ao Distrito Federal, já que a última partida na 1ª fase para a Holanda é contra os norte-americanos, no Estádio Bezerrão. 

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O grande destaque da partida foi o meia-atacante Pape Sarr. Após o gol da Holanda, marcado por Bannis, logo aos nove minutos do 1º tempo, só deu Sarr. No primeiro lance do 2º tempo, Sarr chutou de fora da área, a bola resvalou em Maatsen e enganou o goleiro Raatsie. No fim da partida, mais dois gols nocautearam a Holanda e ambos tiveram a assinatura de Pape Sarr. De pênalti, o senegalês virou a partida aos 41. E nos acréscimos, aos 48, Pape Sarr deu um passe açucarado para Aliou Balde partiu sozinho, driblou o goleiro e tocou para o gol.
Os dois times voltam a campo no próximo sábado (02), com os dois jogos acontecendo no mesmo horário, às 20h. A diferença é que Estados Unidos e Holanda deixam o Espírito Santo e se enfrentam no Estádio Bezerrão, no Gama, Distrito Federal. Já Senegal e Japão se encaram no Kleber Andrade, em Cariacica.

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