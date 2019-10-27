Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mundial Sub-17

Com empurrão da torcida capixaba, Senegal vence os EUA no Kleber Andrade

A Copa do Mundo Sub-17 finalmente começou no Kleber Andrade. No primeiro jogo da competição no estádio, os africanos derrotaram os americanos por 4 a 1

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 19:02
Alegria dos meninos de Senegal na hora de comemorar o gol Crédito: Ricardo Medeiros
Na partida que abriu a disputa da Copa do Mundo Sub-17 no Kleber Andrade, Senegal goleou os Estados Unidos por 4 a 1, na tarde deste domingo (27). Festa africana, e dos capixabas que em grande maioria torceram para os senegaleses desde os minutos iniciais. Com um futebol de velocidade e drible, a seleção senegalesa caiu nas graças dos torcedores, que vibraram a cada gol e ainda gritaram olé no final da partida.
O resultado e o desempenho mostram que, como sempre, as seleções africanas vêm  forte para o Mundial. O amplo saldo de gol deixa Senegal já muito próxima da vaga nas oitavas de final, já que avançam à próxima fase os dois primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros do torneio. As duas seleções voltam a campo já na próxima quarta-feira (30). Senegal enfrenta a Holanda às 17h, e os EUA enfrentará o Japão às 20h. Os jogos acontecem novamente no Klebão.

O Jogo 

Assim que a bola rolou, os Estados Unidos abriram o placar. Logo aos dois minutos, Gianluca Busio aproveitou cruzamento vindo da direita, subiu de cabeça e mandou no canto do goleiro Ba. A vantagem inicial deixou a seleção americana confortável na partida e com uma postura mais defensiva. Do outro lado do gramado, Senegal apostava no drible e na velocidade para chegar ao gol de empate, que veio só no final da primeira etapa. Souleymane Faye chutou de canhota, no canto, para vencer o goleiro Damian Las. 
O empate na reta final do primeiro tempo parece ter dado um gás extra à seleção senegalesa, que veio com tudo para a segunda etapa. O dedo do técnico também fez toda a diferença. Aos 13 minutos, o técnico Malick Daf fez duas alterações: tirou Insa Boye e Ibrahima Sy e apostou em Amete Faye e Allou Balde. E foram justamente as feras que marcaram gols importantes para Senegal. Balde aproveitou contra-ataque mortal para virar o placar, e logo na sequência Faye ampliou o placar: 3 a 1 para os africanos.
E a inda teve tempo para mais um. Em uma bela cobrança de falta, Sarr acertou o ângulo para dar números finais ao jogo. Após o jogo, os jovens senegaleses comemoraram muito a vitória e retribuíram o carinho da torcida capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados