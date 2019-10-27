Com empurrão da torcida capixaba, Senegal vence os EUA no Kleber Andrade

Alegria dos meninos de Senegal na hora de comemorar o gol Crédito: Ricardo Medeiros

Na partida que abriu a disputa da Copa do Mundo Sub-17 no Kleber Andrade, Senegal goleou os Estados Unidos por 4 a 1, na tarde deste domingo (27). Festa africana, e dos capixabas que em grande maioria torceram para os senegaleses desde os minutos iniciais. Com um futebol de velocidade e drible, a seleção senegalesa caiu nas graças dos torcedores, que vibraram a cada gol e ainda gritaram olé no final da partida.

O resultado e o desempenho mostram que, como sempre, as seleções africanas vêm forte para o Mundial. O amplo saldo de gol deixa Senegal já muito próxima da vaga nas oitavas de final, já que avançam à próxima fase os dois primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros do torneio. As duas seleções voltam a campo já na próxima quarta-feira (30). Senegal enfrenta a Holanda às 17h, e os EUA enfrentará o Japão às 20h. Os jogos acontecem novamente no Klebão.

O Jogo

Assim que a bola rolou, os Estados Unidos abriram o placar. Logo aos dois minutos, Gianluca Busio aproveitou cruzamento vindo da direita, subiu de cabeça e mandou no canto do goleiro Ba. A vantagem inicial deixou a seleção americana confortável na partida e com uma postura mais defensiva. Do outro lado do gramado, Senegal apostava no drible e na velocidade para chegar ao gol de empate, que veio só no final da primeira etapa. Souleymane Faye chutou de canhota, no canto, para vencer o goleiro Damian Las.

O empate na reta final do primeiro tempo parece ter dado um gás extra à seleção senegalesa, que veio com tudo para a segunda etapa. O dedo do técnico também fez toda a diferença. Aos 13 minutos, o técnico Malick Daf fez duas alterações: tirou Insa Boye e Ibrahima Sy e apostou em Amete Faye e Allou Balde. E foram justamente as feras que marcaram gols importantes para Senegal. Balde aproveitou contra-ataque mortal para virar o placar, e logo na sequência Faye ampliou o placar: 3 a 1 para os africanos.