São Paulo visita o Santo André em busca de liderança do Paulista

Na última segunda-feira (3), bastava uma vitória sobre o Novorizontino, no Morumbi, para o São Paulo assumir a liderança geral do Paulista. Mas uma jornada tenebrosa da arbitragem fez com que o time tricolor apenas empatasse e deixasse a ponta do torneio com o Santo André.
Neste domingo (9), às 18h, a equipe de Fernando Diniz terá mais uma chance para ficar com a melhor campanha do Estadual. Para isso, porém, terá de bater justamente o Santo André, única equipe que terminou a quarta rodada com três vitórias. E o duelo será no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista.
Além disso, o time do técnico Paulo Roberto Santos vem de recente vitória por 4 a 1 sobre o Criciúma, pela Copa do Brasil, o que aumentou a confiança do grupo.
Sabendo de tudo isso, o técnico são-paulino, Fernando Diniz, usou os treinamentos da semana para afiar a pontaria de seus comandados. Líder das estatísticas de passe e finalizações até aqui, o clube tricolor, no entanto, não tem mostrado eficiência quando o assunto é colocar a bola na rede.
Nas atividades, o trio de ataque, formado por Alexandre Pato, Vítor Bueno e Pablo, treinou exaustivamente os chutes a gol. E todos eles mostraram bom aproveitamento. Só resta terem a mesma eficiência no calor da partida.
Além dos atacantes, o São Paulo tem no meio de campo outras armas para chegar à vitória em Santo André e assumir a liderança. Uma delas é o meia Hernanes, que, ao contrário da última temporada, está bem fisicamente e tem conseguido acompanhar a intensidade dos jogos.
"Eu treinei, fiz várias sessões de treinamento (nas férias) para não perder o condicionamento, mas o mais importante é que eu acabei o ano inteiro, dei sequência nas férias e fiz a pré-temporada aqui. Não é igual na Europa, em que a gente fazia um mês de pré-temporada, mas foi uma pré-temporada de dez dias, de treinamentos intensos, vindo de um final de ano legal, umas férias centradas. Então, essa transição, essa base foi legal", disse Hernanes ao GloboEsporte.
Já na linha defensiva, o São Paulo espera contar com Bruno Alves. Dúvida ao longo da semana, por se recuperar de um pancada sofrida no tornozelo direito, o zagueiro treinou normalmente nos últimos dias e deverá estar à disposição de Diniz.
Caso seja poupado, uma vez que está pendurado com dois cartões amarelos e corre risco de cumprir suspensão na próxima rodada, em que o São Paulo enfrentará o Corinthians, Bruno Alves será substituído pelo zagueiro Anderson Martins.
SANTO ANDRÉ
Fernando Henrique; Ricardo Luz, Luizão, Rodrigo e Marlon; Dudu Vieira, Paulo Vinícius e Vitinho Mesquita; Branquinho, Ronaldo e Douglas Baggio. T: Paulo Roberto Santos
SÃO PAULO
Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves (Anderson Martins), Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Vítor Bueno, Pablo e Alexandre Pato. T.: Fernando Diniz
Estádio: Bruno José Daniel, em Santo André (SP)
Horário: 18h deste domingo
Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)
TV: Pay-per-view