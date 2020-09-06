Brasileirão

São Paulo vence o Flu de virada e cola no líder Internacional

Com a vitória de 3 a 1, São Paulo chega aos 16 pontos, e o Internacional soma 17. Já o Fluminense, com 11 pontos, ocupa a sétima colocação

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 18:52

SP - BRASILEIRO A 2020, SÃO PAULO X FLUMINENSE - ESPORTES - BRASILEIRO A 2020, SÃO PAULO X FLUMINENSE - Brenner jogador do São Paulo comemora seu gol durante partida contra o Fluminense no estádio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2020.
Brenner jogador do São Paulo comemora seu gol durante partida contra o Fluminense Crédito: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO
O jovem Brenner, de 20 anos, entrou no segundo tempo para ajudar o São Paulo a vencer o Fluminense por 3 a 1 na tarde deste domingo (6), no Morumbi. A partida foi válida pela 8ª rodada do Nacional.
Cria das categorias de base do time paulista, ele mostrou serviço com quatro minutos em campo. Fez o gol de empate e foi decisivo no gol da virada.
Com a vitória, o São Paulo chega aos 16 pontos e está um atrás do líder Internacional, que cedeu o empate para o Bahia por 2 a 2. O Fluminense, com 11 pontos, ocupa a sétima colocação.
Em uma tarde ensolarada e temperatura de 31ºC por volta das 16h, o São Paulo estreou o seu terceiro uniforme, uma camisa preta e com listras vermelha, branca e preta nas mangas.
Quando a bola rolou, o Fluminense tentou reter a posse de bola, mas foi o São Paulo quem ficou mais perto do gol, aos 11 minutos.
Após cruzamento de Reinaldo, Igor Vinícius dominou a bola dentro da área, limpou a marcação de Luccas Claro e Yuri e chutou muito perto da trave de Marcos Felipe. Na sequência, o Fluminense fez Tiago Volpi trabalhar com chutes de Nenê e de Yuri.
A partida estava movimentada até que, aos 27 minutos, o VAR (árbitro de vídeo) entrou em ação. O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior apontou para o pênalti diante do choque entre Igor Vinícius, do São Paulo, e Luccas Claro, do Fluminense. A arbitragem eletrônica levou quase quatro minutos para revisar o lance e, após isso, o juiz deu cartão amarelo para Igor Vinícius e marcou falta a favor do Fluminense.
O jogo perdia o seu ritmo quando Wellignton Silva abriu o placar para o Fluminense aos 39 minutos. Depois de chutão do goleiro Marcos Felipe, Igor Vinícius se atrapalhou e viu Wellington Silva dominar a bola e mandar uma bomba de fora da área.

Na volta do intervalo, o técnico Fernando Diniz fez três substituições, tirou Igor Vinícius, Hernanes e Paulinho Bóia e colocou, respectivamente, Juanfran, Igor Gomes e Brenner. Foi este último quem empatou, aos quatro minutos da etapa final, e fez a jogada do segundo gol do São Paulo.
Igor Gomes cobrou escanteio, e Brenner ganhou de Egídio, na pequena área, e escorou para o gol. Aos oito, Brenner passou pela defesa do Fluminense e acertou trave, na sobra, Luciano, diante do gol livre, só rolou para a rede. Aos 46, Vitor Bueno fez o terceiro com uma bomba no canto do goleiro Marcos Felipe.
Os dois times voltam a campo pela próxima rodada na quarta-feira (9), o São Paulo recebe o Red Bull Bragantino, às 19h15, no Morumbi, e o Fluminense faz clássico o Flamengo, às 21h30, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO
Tiago Volpi; Igor Vinicius (Juanfran), Diego Costa, Leo e Reinado; Tchê Tchê, Gabriel Sara (Luan) e Hernanes (Igor Gomes); Vitor Bueno, Luciano (Bruno Alves) e Paulinho Boia (Brenner). Técnico: Fernando Diniz
FLUMINENSE
Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Nino e Egídio; Yuri (Felippe Cardoso), Dodi e Nenê; Michel Araújo (Ganso), Wellington Silva (Luiz Henrique) e Marcos Paulo (Fernando Pacheco). Técnico: Odair Hellmann
Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)
Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)
Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Rafael Trombeta (ambos do PR)
VAR: José Mendonça da Silva Júnior (PR)
Cartões amarelos: Igor Vinícius, Brenner e Luan (SAO)
Gols: Wellington Silva, aos 39min do primeiro tempo; Brenner, aos 4min, Luciano, aos 8min, Vitor Bueno, aos 46min do segundo tempo

