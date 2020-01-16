Por jogo do Vasco, partida entre Rio Branco e Atlético Itapemirim muda de data

A partida entre Boavista e Vasco no estádio Kleber Andrade ainda não está confirmada para o próximo dia 25 de janeiro, mas com a provável confirmação do duelo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca, forçou a alteração da data da estreia de Rio Branco e Atlético Itapemirim no Capixabão.
Isso porque ambos as partidas estão previstas para o mesmo dia. Para evitar conflito de datas, o duelo entre o Capa-Preta e o time do Sul do Estado foi mantido para o mesmo palco, porém no domingo (26), às 16 horas.
Além da partida entre os alvinegros, a rodada de abertura do Estadual do Espírito Santo será complementada com os duelos entre Real Noroeste x Serra (sábado), Rio Branco-VN x Linhares (domingo) e Estrela x Desportiva (terça). O Vitória, atual campeão estadual, estreia no sábado, às 15h, no salvador Costa contra o São Mateus.