Por jogo do Vasco, partida entre Rio Branco e Atlético Itapemirim muda de data

O Kleber Andrade deve receber jogos dos estaduais do Rio e ES nos dias 25 e 26 deste mês

Isso porque ambos as partidas estão previstas para o mesmo dia. Para evitar conflito de datas, o duelo entre o Capa-Preta e o time do Sul do Estado foi mantido para o mesmo palco, porém no domingo (26), às 16 horas.