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No Kleber Andrade

Por jogo do Vasco, partida entre Rio Branco e Atlético Itapemirim muda de data

Mudança ocorreu porque a partida do Cruz-Maltino contra o Boavista pelo Carioca ocorreria no mesmo dia marcado para a estreia do Capa-Preta no Capixabão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 12:42

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 12:42

O Kleber Andrade deve receber jogos dos estaduais do Rio e ES nos dias 25 e 26 deste mês Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta
A partida entre Boavista e Vasco no estádio Kleber Andrade ainda não está confirmada para o próximo dia 25 de janeiro, mas com a provável confirmação do duelo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca, forçou a alteração da data da estreia de Rio Branco e Atlético Itapemirim no Capixabão.
Isso porque ambos as partidas estão previstas para o mesmo dia. Para evitar conflito de datas, o duelo entre o Capa-Preta e o time do Sul do Estado foi mantido para o mesmo palco, porém no domingo (26), às 16 horas.

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Além da partida entre os alvinegros, a rodada de abertura do Estadual do Espírito Santo será complementada com os duelos entre Real Noroeste x Serra (sábado), Rio Branco-VN x Linhares (domingo) e Estrela x Desportiva (terça). O Vitória, atual campeão estadual, estreia no sábado, às 15h, no salvador Costa contra o São Mateus.

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