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No Klebão

Vasco deve vir ao ES para encarar o Boavista pela 3ª rodada do Carioca

Clube de Saquarema, mandante da partida, negocia a venda do mando de campo no duelo contra o Cruz-Maltino. Negociação está avançada e deve ser sacramentada nos próximos dias

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 10:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 10:13
O último jogo do Vasco em solo capixaba foi contra o CSA, em agosto do ano passado, em partida que terminou 0 a 0 Crédito: Fernando Madeira
Vasco deve vir ao ES para encarar o Boavista pela 3ª rodada do Carioca
Enquanto o Botafogo realiza parte da pré-temporada em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, onde, inclusive, fará um jogo-treino contra o Estrela na próxima sexta-feira (17), outra equipe grande carioca está perto de cruzar a divisa com o Espírito Santo para dar o ar da graça por aqui.
Isso porque o Vasco deve enfrentar o Boavista, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no próximo dia 25, em um sábado, em jogo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca. Pela tabela da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), a partida ainda está marcada para às 19 horas, em Bacaxá, na região dos Lagos, contudo a troca deve ocorrer nos próximos dias.

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A vinda desse jogo para cá pode provocar um conflito com o Capixabão. Isso porque a partida entre Rio Branco e Atlético Itapemirim, válida pela rodada de abertura do Estadual do Espírito Santo pode também ser confirmada para o mesmo estádio, uma vez que o Capa-Preta, que é o mandante deste confronto, tradicionalmente manda os jogos no maior palco do ES.

VENDA DE MANDO

A realização do duelo do estadual vizinho em solo capixaba só sera viabilizado porque o time de Saquarema negocia a venda do mando de campo para uma empresa particular, que traria o jogo para o Espírito Santo. Na operação, o time do Boavista irá receber algo próximo a R$ 350 mil e não terá custo com a logística necessária. O Vasco, que tem muita torcida no ES, não se opôs à modificação e também não terá que arcar com custos.
Procurada pela reportagem de a Gazeta, a Federação de Futebol do Espírito Santo, informou através da assessoria de imprensa que haverá uma reunião na tarde desta terça-feira (14) para se chegar a um entendimento em relação as datas, horários e os palcos das partidas envolvidas para o dia 25 dos dois estaduais.

HISTÓRICO

Há quase dois anos, no dia quatro de março de 2018, Vasco e Boavista se enfrentaram no Kleber Andrade, em jogo válido pela Taça Rio. Na ocasião, o Cruz-Maltino venceu por 4 a 3 em uma partida muito disputada e com a vitória sendo garantida nos minutos finais.
Vasco e Boavista já se enfrentaram no Kleber Andrade pela Taça Rio de 2018 e o Gigante da Colina venceu por 4 a 3 Crédito: Carlos Gregório/Vasco
Na última vez em que veio ao Espírito Santo, o Vasco acabou empatando sem gols contra o CSA, em confronto pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 04 de agosto do ano passado. A partida foi marcada por uma longa interrupção por falta de luz no estádio.

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