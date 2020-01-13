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Choque do trovão!

Lateral do Vasco deixa o 'Pikachu' à mostra no vestiário e nude explode

Jogador apareceu em foto ao fundo sem roupa e assunto rendeu nas redes. Episódio aconteceu após trote dos jogadores da base da Colina, nesta segunda-feira (19)

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 17:43
Yago Pikachu apareceu nu em um vídeo ironizando o cabelo raspado do jogador Cayo Tenório Crédito: Reprodução/Twitter
O lateral Pikachu, do Vasco da Gama, "explodiu" a internet, nesta segunda-feira, após ter um nude seu vazado. O jogador apareceu ao fundo em uma foto durante um trote dos atletas da base da Colina. Ele foi pego de surpresa pelo clique de um dos colegas de elenco que ironizavam o cabelo raspado de Cayo Tenório, um dos jovens que subiram para o time profissional.

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Nas redes sociais, o assunto ficou entre os mais falados. Muitos torcedores comentaram a foto e usaram o Twitter para ironizar a situação. Além disso, foram feitas piadas com o apelido do atleta - o personagem Pikachu, do desenho japonês Pokémon. Enquanto parte da web reclamava de ter visto a foto íntima do atleta, outros brincaram: "Dormi sonhando com Dedé, acordei com o nude do Pikachu".

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Os atacantes Gabriel Pec e Linnick, o zagueiro Ulisses, além do lateral direito Cayo Tenório, tiveram a cabeça raspada e passaram pelas brincadeiras dos mais experientes do elenco.

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