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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 07:53

O sábado pedirá atenção para observar o próprio estado emocional (Imagem: LunarVogel | Shutterstock)
O sábado pedirá atenção para observar o próprio estado emocional Crédito: Imagem: LunarVogel | Shutterstock
O sábado trará uma energia de introspecção, ajustes emocionais e necessidade de sair de padrões limitantes. Muitas cartas do tarot apontam pausas, reflexões e reavaliações, enquanto outras mostram conquistas e novos caminhos. Antes de agir ou tomar decisões no mundo externo, será importante prestar atenção ao que está acontecendo internamente.
A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!

Áries — 8 de Espadas

O ariano precisará mudar a forma como enxerga as situações (Imagem: NebulaM | Shutterstock)
O ariano precisará mudar a forma como enxerga as situações Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock
Será preciso ter cuidado com pensamentos limitantes. Você poderá se sentir presa(o) a uma situação, mas a carta “8 de Espadas” mostra que existirá saída. Será necessário mudar a forma de enxergar.

Touro — 4 de Espadas

O dia pedirá que o taurino desacelere, recupere as energias e evite decisões precipitadas (Imagem: NebulaM | Shutterstock)
O dia pedirá que o taurino desacelere, recupere as energias e evite decisões precipitadas Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock
A carta “4 de Espadas” indica que será um dia de pausa e descanso. O sábado pedirá que você desacelere, recupere as energias e evite decisões precipitadas.

Gêmeos — Rainha de Ouros

Será um bom dia para o geminiano investir em si e no que lhe traz conforto (Imagem: NebulaM | Shutterstock)
Será um bom dia para o geminiano investir em si e no que lhe traz conforto Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock
Haverá estabilidade e cuidado com o bem-estar. A carta “Rainha de Ouros” indica segurança emocional e material. Será um bom dia para investir em você e no que lhe traz conforto.

Câncer — 6 de Paus

O dia favorecerá conquistas e a valorização dos esforços do canceriano (Imagem: NebulaM | Shutterstock)
O dia favorecerá conquistas e a valorização dos esforços do canceriano Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock
A carta “6 de Paus” indica que haverá reconhecimento e vitória. O dia favorecerá conquistas e valorização pelos seus esforços. Será importante aproveitar esse momento.

Leão — 4 de Copas

O leonino precisará ter cuidado com a insatisfação ou o desinteresse (Imagem: NebulaM | Shutterstock)
O leonino precisará ter cuidado com a insatisfação ou o desinteresse Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock
Será importante ter cuidado com a insatisfação ou o desinteresse. A carta “4 de Copas” indica que você pode estar ignorando oportunidades importantes por falta de entusiasmo.

Virgem — A Lua

O virginiano deverá confiar na intuição, mas também buscar clareza (Imagem: NebulaM | Shutterstock)
O virginiano deverá confiar na intuição, mas também buscar clareza Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock
A carta “A Lua” indica que haverá emoções intensas e possíveis dúvidas. O dia pedirá atenção às ilusões ou às inseguranças. Será importante confiar na intuição, mas também buscar clareza.

Libra — O Louco

O libriano sentirá mais coragem para começar algo novo e sair da zona de conforto (Imagem: NebulaM | Shutterstock)
O libriano sentirá mais coragem para começar algo novo e sair da zona de conforto Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock
Um novo ciclo e uma sensação de liberdade poderão surgir. A carta “O Louco” indica coragem para começar algo novo e sair da zona de conforto.

Escorpião — O Eremita

O dia pedirá silêncio, reflexão e conexão interior ao escorpiano (Imagem: NebulaM | Shutterstock)
O dia pedirá silêncio, reflexão e conexão interior ao escorpiano Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock
A carta “O Eremita” mostra que será um dia de introspecção. O sábado pedirá silêncio, reflexão e conexão com o seu interior. Respostas importantes virão desse processo.

Sagitário — 5 de Copas

O sagitariano deverá mudar o foco para que as oportunidades apareçam (Imagem: NebulaM | Shutterstock)
O sagitariano deverá mudar o foco para que as oportunidades apareçam Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock
Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede uma mudança de foco. Haverá oportunidades à sua frente.

Capricórnio — 9 de Paus

O capricorniano estará perto de superar um desafio importante (Imagem: NebulaM | Shutterstock)
O capricorniano estará perto de superar um desafio importante Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock
A carta “9 de Paus” indica que haverá persistência e resistência. Mesmo com cansaço, você estará perto de superar um desafio importante. Será fundamental não desistir.

Aquário — 4 de Ouros

O aquariano deverá evitar se prender a situações por medo de perder a segurança (Imagem: NebulaM | Shutterstock)
O aquariano deverá evitar se prender a situações por medo de perder a segurança Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock
Poderá haver apego e necessidade de controle. A carta “4 de Ouros” pede atenção para que você não se prenda a situações por medo de perder a segurança.

Peixes — 4 de Paus

O dia favorecerá os encontros, a alegria e a sensação de segurança emocional do pisciano (Imagem: NebulaM | Shutterstock)
O dia favorecerá os encontros, a alegria e a sensação de segurança emocional do pisciano Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock
A carta “4 de Paus” indica que o dia trará um clima de estabilidade e celebração. Haverá favorecimento para encontros, alegria e sensação de segurança emocional.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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