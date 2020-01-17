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Pedro chega ao Rio e se mostra empolgado para assinar com o Flamengo

Jogador revelado pelo Fluminense estava na Fiorentina, da Itália, e assinará empréstimo de um ano com o Rubro-Negro. Chegada dele não interfere na negociação por Gabigol, que também está próximo do vínculo em definitivo

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 11:02
Pedro abriu o sorriso ao desembarcar no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (17) Crédito: Matheus Dantas/Lancepress
O atacante Pedro já está no Rio de Janeiro para reforçar o Flamengo em 2020. O jogador desembarcou no Aeroporto do Galeão no início desta sexta e agora realizará exames médicos antes de assinar o contrato com o clube da Gávea até dezembro deste ano. No retorno ao Brasil, o jovem centroavante falou sobre a expectativa de defender o Rubro-Negro.

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"Emoção muito grande, expectativa enorme de assinar com o Flamengo. Ainda não tem nada assinado, faltam alguns detalhes, fazer exames médicos, mas a expectativa é muito grande. Estou muito feliz e motivado para essa temporada - afirmou o centroavante.
Emprestado pela Fiorentina, da Itália, Pedro chega para atender a um pedido de Jorge Jesus por um homem de área. Em 2019, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, atacantes mais móveis, se revezaram na função e tiveram grande êxito.
Para 2020, à diretoria do Flamengo foi cirúrgica na busca por contratações, reforçando o elenco e aumentando a competitividade interna com as chegadas do zagueiro Gustavo Henrique e do atacante Pedro Rocha - já anunciados e treinando no Ninho do Urubu -, além de Pedro e Michael, ex-Goiás, que estão prestes a serem oficializados, e o volante Thiago Maia, do Lille, que é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias.

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