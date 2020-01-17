Pedro chega ao Rio e se mostra empolgado para assinar com o Flamengo

Pedro abriu o sorriso ao desembarcar no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (17) Crédito: Matheus Dantas/Lancepress

O atacante Pedro já está no Rio de Janeiro para reforçar o Flamengo em 2020. O jogador desembarcou no Aeroporto do Galeão no início desta sexta e agora realizará exames médicos antes de assinar o contrato com o clube da Gávea até dezembro deste ano. No retorno ao Brasil, o jovem centroavante falou sobre a expectativa de defender o Rubro-Negro.

"Emoção muito grande, expectativa enorme de assinar com o Flamengo. Ainda não tem nada assinado, faltam alguns detalhes, fazer exames médicos, mas a expectativa é muito grande. Estou muito feliz e motivado para essa temporada - afirmou o centroavante.

Emprestado pela Fiorentina, da Itália, Pedro chega para atender a um pedido de Jorge Jesus por um homem de área. Em 2019, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, atacantes mais móveis, se revezaram na função e tiveram grande êxito.