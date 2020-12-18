Brasileiros buscam título

Palmeiras e Santos vão decidir em casa as semifinais da Libertadores

A decisão do principal campeonato sul-americano de clubes, em jogo único, está prevista para 30 de janeiro, no Maracanã
Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 18:14

Palmeiras se classificou para a semi Crédito: Reprodução Twitter Palmeiras
Palmeiras e Santos vão decidir em casa a disputa da semifinal da Copa Libertadores. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira, pela Conmebol, após sorteio realizado na sede da entidade, em Assunção, no Paraguai. A decisão do principal campeonato sul-americano de clubes, em jogo único, está prevista para 30 de janeiro, no Maracanã.
O invicto Palmeiras, campeão em 1999, enfrenta o River Plate, (atual vice-campeão), em Buenos Aires, dia 5 de janeiro (terça-feira), às 21h30 (horário de Brasília). O jogo de volta está marcado para dia 12, no Allianz Parque.
O Santos também ganhou o direito de jogar o segundo duelo em casa. Desta forma, a equipe do técnico Cuca, três vezes campeã do torneio, encara o vencedor de Racing e Boca Juniors no dia 6 (quarta-feira) na capital argentina. O embate decisivo será na Vila Belmiro no dia 13. Os dois confrontos às 19h15.
O Racing, em seu campo, venceu o Boca na primeira partida por 1 a 0. As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira que vem, em La Bombonera, quando será definida a última semifinalista.
SUL-AMERICANA - Também foram anunciadas as datas das semifinais da Copa Sul-Americana. Vélez e Lanús jogam dia 6, às 21h30, no José Amalfitani, e depois no dia 13, em La Fortaleza.
Já o Coquimbo recebe no Chile o Defensa Y Justicia, no dia 7, e depois visita o time argentino no dia 14. Ambos os jogos também serão às 21h30.

