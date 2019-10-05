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Goleada

Neymar volta a marcar e PSG goleia o Angers pelo Campeonato Francês

Com 21 pontos em nove rodadas, o PSG está isolado na liderança, seguido do vice-líder Nantes, que tem 16.

Publicado em 05 de Outubro de 2019 às 15:14

Publicado em 

05 out 2019 às 15:14
Neymar voltou a marcar e já soma quatro gols nesta temporada Crédito: Facebook/PSG
O Paris Saint-German passou por cima do vice-líder Angers e abriu cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Francês. Sarabia, Icardi, Gueye e Neymar, com bonito gol já no fim da partida, marcaram para o PSG. É o quarto fim de semana seguido que o astro brasileiro marca nessa temporada.

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O PSG mostrou domínio total desde o primeiro minuto de jogo quando chegou na esquerda com Bernat e Neymar. Paredes recebeu no meio e finalizou para fora. O gol não demorou a sair: aos 12, Sarabia recebeu bom passe de Herrera e bateu, entre dois marcadores, para abrir o placar. Aos 36, o PSG chegou ao segundo gol em jogada que começou com Neymar. O astro abriu para Sarabia, que rolou para Icardi que apareceu livre e ampliou o placar para o Paris.

VIRA DOIS, ACABA QUATRO

No segundo tempo, nada de diferente. Com o Angers totalmente dominado, o PSG ampliou aos 13 com Gueye. O volante aproveitou a sobra da defesa do goleiro Thomas, em chute de Sarabia, e só teve o trabalho de tocar para o fundo do gol. O PSG seguiu administrando o jogo e ampliou com Neymar aos 44 minutos. O Brasileiro arrancou na intermediária, driblou o goleiro e só empurrou para o fundo do gol, confirmando a boa fase vivida no time francês.
Com 21 pontos em nove rodadas, o PSG está isolado na liderança, seguido do vice-líder Nantes, que tem 16.

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