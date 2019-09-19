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Jornal espanhol diz que Neymar paga R$ 50 mil de salários aos "parças"

Os amigos próximos do craque brasileiro recebem salários astronômicos do astro do PSG e fazem parte do staff do jogador

Publicado em 

19 set 2019 às 15:33

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 15:33

Os 'parças' de Neymar já são conhecidos por todos que acompanham a carreira do craque. Os amigos que estão sempre presentes junto com o jogador, de acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', chegam a receber 11 mil euros mensais, cerca de R$50 mil, pagos pelo camisa 10.
Neymar se diverte com os parças na presença do ator Caio Castro Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo o diário espanhol, cada um dos amigos presta um tipo de serviço para Neymar, além de serem amigos de longa data, autointitulado como 'Os Toiss'. O jornal afirma ainda que, por conta dos serviços prestados, os contratos de Neymar chegam a envolver o nome de alguns deles.
Ele mora em uma panela de pressão e nós somos uma fuga. Nós não falamos sobre futebol. Somos uma maneira de ele liberar o estresse de sua vida. Estamos juntos para conversar, viajar... - disse o grupo ao diário.
O 'Mundo Deportivo' destacou a 'função' que cada amigo exerce na vida de Neymar, sendo eles Jota Amancio, Gil Cebola, Gui Pitta, Álvaro Costa, Gustavo Almeida e Cris Guedes.
Jota Amancio: Segundo o jornal, Amancio é amigo de infância e é como um irmão para Neymar, que chegou a atuar pelo Leganés, mas que não teve a mesma sorte do craque.
Gil Cebola: É o fotógrafo oficial de Neymar, além de trabalhar com Wagner Ribeiro, representante do jogador, em assuntos de marketing.
Gui Pitta: É o responsável pela organização dos momentos de lazer e diversão do craque.
Álvaro Costa: Filho de Pepe Costa, fiel escudeiro de Lionel Messi, que ajudou Neymar em sua adaptação ao Barcelona quando deixou o Santos, e que se tornou um dos grandes amigos do jogador.
Gustavo Almeida: Trabalha com os negócios da família do craque, na NR Sports, especializado em consultoria artística.

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