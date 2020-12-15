Luxemburgo segue internado com quadro estável no Sírio Libanês, em SP

Vanderlei Luxemburgo da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, dia 11 de dezembro, diagnosticado com Covid-19 Crédito: Palmeiras/Divulgação

O técnico Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos, hospitalizado na noite de ontem (14) com sintomas do novo coronavírus (Covid-19), apresenta quadro estável, mas não tem previsão de alta. No início da tarde desta terça-feira (15) a equipe médica do Hospital Sírio Libanês divulgou o primeiro boletim sobre a saúde do treinador.

"O senhor Vanderlei Luxemburgo da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, dia 11 de dezembro, diagnosticado com Covid-19, com quadro moderado. Ele foi medicado e seu estado clínico é estável, sem necessidade de oxigenoterapia. O paciente deverá permanecer internado, sem previsão de alta, e está sendo acompanhado pela equipe médica coordenada pelo Prof. Dr. Esper Kallas", diz a nota publicada no site da instituição.