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Sintomas Covid

Luxemburgo segue internado com quadro estável no Sírio Libanês, em SP

O técnico Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos, foi hospitalizado na noite de segunda-feira (14) com sintomas do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 18:56

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 18:56

Em entrevista ao Estadão, Vanderlei Luxemburgo minimizou provocações racistas no futebol
Vanderlei Luxemburgo da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, dia 11 de dezembro, diagnosticado com Covid-19 Crédito: Palmeiras/Divulgação
O técnico Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos, hospitalizado na noite de ontem (14) com sintomas do novo coronavírus (Covid-19), apresenta quadro estável, mas não tem previsão de alta. No início da tarde desta terça-feira (15) a equipe médica do Hospital Sírio Libanês divulgou o primeiro boletim sobre a saúde do treinador.
"O senhor Vanderlei Luxemburgo da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, dia 11 de dezembro, diagnosticado com Covid-19, com quadro moderado. Ele foi medicado e seu estado clínico é estável, sem necessidade de oxigenoterapia. O paciente deverá permanecer internado, sem previsão de alta, e está sendo acompanhado pela equipe médica coordenada pelo Prof. Dr. Esper Kallas", diz a nota publicada no site da instituição.
Segundo a assessoria de Luxemburgo, em matéria da agência Reuters, o treinador já testara positivo para Covid-19 em julho, quando ainda comandava o Palmeiras. O treinador, que atualmente está sem clube, estava no Rio de Janeiro quando começou a se sentir mal e apresentou sintomas da doença. Ele viajou com uma filha de carro para São Paulo e fez exames, que deram positivo para a Covid-19.

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