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futebol

Wellington Rato comemora elogios do técnico Marcelo Cabo no Atlético-GO

Meio-campista do Atlético-GO projeta partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 17:18

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:18

Crédito: Divulgação
A vitória sobre o Ceará, fora de casa, na última rodada do Brasileirão deixou toda equipe do Atlético-GO com motivação extra para encarar o Fluminense nesta quarta-feira, pela 26ª rodada, às 21h30, em Goiânia. E com o meia Wellington Rato não é diferente. Ele foi um dos jogadores elogiados pelo técnico Marcelo Cabo por terem mudado a cara da equipe quando entrou em campo, aos 23 minutos do segundo tempo.
Participativo durante o tempo que atuou, Rato articulou bem as jogadas de ataque do Dragão e iniciou a jogada que resultou no gol da vitória marcado por Roberson.
- Uma coisa que tenho muito clara na minha cabeça é que preciso estar muito bem preparado sempre. Mais até do que meus companheiros que começam jogando. É claro que meu desejo é a titularidade, mas o mais importante é o grupo. Então vou sempre estar pronto, seja começando jogando ou entrando no decorrer da partida. Fico feliz com os elogios do nosso treinador, pois mostra que sigo evoluindo e ajudando meu time - disse Wellington Rato.
E toda empolgação está redobrada por conta do duelo contra o Tricolor Carioca. A equipe goiana vai em busca de sua primeira vitória no estádio Antônio Accioly, reaberto recentemente pelo Atlético-GO, mas que ainda não conheceu uma vitória de sua equipe.
- Tivemos um empate e uma derrota jogando no nosso estádio. Chegou a hora dessa vitória acontecer. Não será fácil, é claro, porque o Fluminense tem um grande time, mas a nossa confiança está redobrada. Será uma partida importante para conseguirmos mais três pontos e subirmos ainda mais na tabela de classificação - afirmou o meia.

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