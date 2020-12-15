Wellington Rato comemora elogios do técnico Marcelo Cabo no Atlético-GO

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A vitória sobre o Ceará, fora de casa, na última rodada do Brasileirão deixou toda equipe do Atlético-GO com motivação extra para encarar o Fluminense nesta quarta-feira, pela 26ª rodada, às 21h30, em Goiânia. E com o meia Wellington Rato não é diferente. Ele foi um dos jogadores elogiados pelo técnico Marcelo Cabo por terem mudado a cara da equipe quando entrou em campo, aos 23 minutos do segundo tempo.

Participativo durante o tempo que atuou, Rato articulou bem as jogadas de ataque do Dragão e iniciou a jogada que resultou no gol da vitória marcado por Roberson.

- Uma coisa que tenho muito clara na minha cabeça é que preciso estar muito bem preparado sempre. Mais até do que meus companheiros que começam jogando. É claro que meu desejo é a titularidade, mas o mais importante é o grupo. Então vou sempre estar pronto, seja começando jogando ou entrando no decorrer da partida. Fico feliz com os elogios do nosso treinador, pois mostra que sigo evoluindo e ajudando meu time - disse Wellington Rato.

E toda empolgação está redobrada por conta do duelo contra o Tricolor Carioca. A equipe goiana vai em busca de sua primeira vitória no estádio Antônio Accioly, reaberto recentemente pelo Atlético-GO, mas que ainda não conheceu uma vitória de sua equipe.