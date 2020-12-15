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PSG prepara investida por Messi e marketing do clube já trabalha em possível anúncio

Jogador argentino tem vínculo com o Barcelona somente até o fim da temporada e pode assinar um pré-contrato em janeiro. Lojas do PSG já trabalham por possível anúncio...

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 17:23
Crédito: Josep Lago / AFP
Lionel Messi tem contrato com o Barcelona somente até o fim da temporada e o pode estar vivendo seus últimos meses na Catalunha. Após declarar abertamente o desejo de sair em agosto, o camisa 10 viu o interesse do Manchester City, de Pep Guardiola, mas seu destino pode ser outro.
+ Barcelona e PSG se enfrentam na Champions. Veja a tabela!Após Neymar dizer recentemente que gostaria de jogar com o argentino na próxima temporada, o PSG aparece como clube interessado em contratar o seis vezes melhor do mundo. E segundo o site "FootballTransfers" avançou, o departamento de marketing parisiense já está pronto para um anúncio.
+ Oitavas da Champions: saiba os craques mais valiosos que seguem no torneio
O jornalista Robin Bairner afirmou que o setor comercial do PSG já avisou às lojas oficiais da equipe que "eles irão trabalhar bastante" caso a negociação se concretize e que todos já devem se preparar para uma possível chegada do argentino à Cidade Luz.
Com o futuro indefinido, Lionel Messi poderá assinar um pré-contrato em menos de um mês. A partir do primeiro dia de 2021, o jogador do Barcelona, legalmente, terá disponibilidade para conversar com quaisquer clubes interessados em seu futebol.

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