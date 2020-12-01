Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão: veja onde assistir aos jogos

Este meio de semana vai ser agitado para os principais clubes do futebol brasileiro. Teremos times em ação na Libertadores, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder.
- Jogos desta terça-feira (01)
- River Plate x Athletico-PR (Libertadores)
Horário: 19h15
Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)
- Santos x LDU (Libertadores)
Horário: 19h15
Onde assistir: Fox Sports e Conmebol TV (pay-per-view)
- Flamengo x Racing (Libertadores)
Horário: 21h30
Onde assistir: SBT, Fox Sports e Conmebol TV (pay-per-view)
- Unión Santa Fe x Bahia (Sul-Americana)
Horário: 19h15
Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)
- Jogos de quarta-feira (02)
- Palmeiras x Delfín (Libertadores)
Horário: 19h15
Onde assistir: Fox Sports
- Internacional x Boca Juniors (Libertadores)
Horário: 21h30
Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)
- Fortaleza x Corinthians (Brasileirão)
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (SP)
- Jogos de quinta-feira (03)
- Grêmio x Guarani-PAR (Libertadores)
Horário: 21h30
Onde assistir: Facebook Watch
- Vasco x Defensa y Justicia (Sul-Americana)
Horário: 21h30
Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)