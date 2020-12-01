Futebol

Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão: veja onde assistir aos jogos

O meio da semana vai ser agitado. Flamengo entra em campo nesta terça-feira (01) pela Liberta, enquanto o Vasco duela pela Sula na quinta-feira (03)
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 06:04

Racing e Flamengo empataram em 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Este meio de semana vai ser agitado para os principais clubes do futebol brasileiro. Teremos times em ação na Libertadores, na Sul-Americana e  no Campeonato Brasileiro. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  • Jogos desta terça-feira (01)   
     
  • River Plate x Athletico-PR (Libertadores)
    Horário:     19h15 
    Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)
      
  • Santos x LDU  (Libertadores)
    Horário: 19h15
    Onde assistir: Fox Sports  e Conmebol TV (pay-per-view) 

  • Flamengo x Racing (Libertadores) 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: SBT, Fox Sports e Conmebol TV (pay-per-view)
        
  • Unión Santa Fe x Bahia (Sul-Americana)
    Horário: 19h15 
    Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)
       
  • Jogos de quarta-feira (02)

  • Palmeiras x Delfín (Libertadores)
    Horário:     19h15 
    Onde assistir: Fox Sports 

  • Internacional x Boca Juniors (Libertadores)
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)

  • Fortaleza x Corinthians (Brasileirão)
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Globo (SP)  

  • Jogos de quinta-feira (03) 

  • Grêmio x  Guarani-PAR (Libertadores)
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Facebook Watch 

  • Vasco x Defensa y Justicia (Sul-Americana) 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)

