Jogo-treino entre Botafogo e Estrela do Norte é confirmado

Hotel Fazenda China Park Crédito: Divulgação/China Park

Além do amistoso contra o Vitória-ES, dia 20, no Kleber Andrade, o Botafogo vai fazer mais uma atividade em sua pré-temporada de 12 dias no Espírito Santo. Nesta quinta-feira foi confirmado oficialmente um jogo-treino contra o Estrela do Norte.

A partida acontecerá, no dia 17, sexta-feira, às 16h, no Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, local onde ambas equipes irão fazer parte de suas pré-temporadas, visando os Campeonatos Capixaba e Carioca.

Para assistir ao duelo será necessário ao torcedor comprar o passaporte do parque, que gira em torno dos 120 reais. Além da atividade entre os times, os torcedores terão acesso a toda estrutura que é oferecida pelo hotel fazenda. Os ingressos estão sendo comercializados no site oficial do China Park e também na portaria do local.

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O Estrela do Norte tem a sua estreia no Campeonato Capixaba marcada para o dia 28 de janeiro, terça-feira, quando recebe a visita da Desportiva Ferroviária, às 20h, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.