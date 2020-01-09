Jogo-treino entre Botafogo e Estrela do Norte é confirmado

Além do amistoso contra o Vitória-ES, dia 20, no Kleber Andrade, o Botafogo vai fazer mais uma atividade em sua pré-temporada de 12 dias no Espírito Santo. Nesta quinta-feira foi confirmado oficialmente um jogo-treino contra o Estrela do Norte.
A partida acontecerá, no dia 17, sexta-feira, às 16h, no Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, local onde ambas equipes irão fazer parte de suas pré-temporadas, visando os Campeonatos Capixaba e Carioca.
Para assistir ao duelo será necessário ao torcedor comprar o passaporte do parque, que gira em torno dos 120 reais. Além da atividade entre os times, os torcedores terão acesso a toda estrutura que é oferecida pelo hotel fazenda. Os ingressos estão sendo comercializados no site oficial do China Park e também na portaria do local.
O Estrela do Norte tem a sua estreia no Campeonato Capixaba marcada para o dia 28 de janeiro, terça-feira, quando recebe a visita da Desportiva Ferroviária, às 20h, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.
Já o Botafogo estreia no Campeonato Carioca, no dia 18 de janeiro, contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira. A segunda partida, no dia 21, será contra o Madureira. Para esses dois primeiros jogos, o clube prevê utilizar um time misto com atletas do sub-20 e reservas que devem voltar antes do fim da pré-temporada.