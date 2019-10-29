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Não é só futebol

Jogadores da Holanda visitam comunidade de Jesus de Nazaré, em Vitória

Os atletas vivenciaram uma importante troca de experiência com os moradores da comunidade

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 16:39
Jogadores da seleção holandesa visitaram o bairro Jesus de Nazaré, em Vitória Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Não é só futebol. Essa é uma das frases preferida de quem acompanha o esporte de perto. E na tarde de segunda-feira (28), a seleção da Holanda, que está em Vitória para a disputa da Copa do Mundo Sub-17, fez valer a famosa expressão. Os jogadores visitaram o bairro Jesus de Nazaré e vivenciaram uma importante troca de experiência com os moradores da comunidade.

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O elenco holandês aproveitou a folga na competição internacional para conhecer de perto a rotina dos moradores. Eles viram os pontos turísticos da região, andaram pelas vielas do bairro, conversaram com as pessoas que estavam nas ruas e conheceram os projetos sociais da comunidade.
Jogadores da seleção holandesa visitaram o bairro Jesus de Nazaré, em Vitória Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Virou um verdadeiro acontecimento no bairro. A comunidade foi muito receptiva com os jogadores, interagiu e deu até presentes para alguns atletas. A comunidade sempre recebe as pessoas de braços abertos. Eles estão vendo o que temos para mostrar. Temos muitos projetos, muitos moradores de bem. Uma comunidade que tem muito valor, declarou o motoboy Willian Lemos.
No fim do passeio, na quadra do bairro, os jogadores deixaram mensagens positivas para os moradores do bairro em um muro que estava pintado com as bandeiras de Brasil e Holanda. E é claro, bateram uma bolinha com jovens de um projeto social da região.

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