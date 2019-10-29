Jogadores da Holanda visitam comunidade de Jesus de Nazaré, em Vitória

Jogadores da seleção holandesa visitaram o bairro Jesus de Nazaré, em Vitória Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Não é só futebol. Essa é uma das frases preferida de quem acompanha o esporte de perto. E na tarde de segunda-feira (28), a seleção da Holanda, que está em Vitória para a disputa da Copa do Mundo Sub-17, fez valer a famosa expressão. Os jogadores visitaram o bairro Jesus de Nazaré e vivenciaram uma importante troca de experiência com os moradores da comunidade.

O elenco holandês aproveitou a folga na competição internacional para conhecer de perto a rotina dos moradores. Eles viram os pontos turísticos da região, andaram pelas vielas do bairro, conversaram com as pessoas que estavam nas ruas e conheceram os projetos sociais da comunidade.

Jogadores da seleção holandesa visitaram o bairro Jesus de Nazaré, em Vitória Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Virou um verdadeiro acontecimento no bairro. A comunidade foi muito receptiva com os jogadores, interagiu e deu até presentes para alguns atletas. A comunidade sempre recebe as pessoas de braços abertos. Eles estão vendo o que temos para mostrar. Temos muitos projetos, muitos moradores de bem. Uma comunidade que tem muito valor, declarou o motoboy Willian Lemos.