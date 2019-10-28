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Copa do Mundo

Em alta velocidade, Japão passa por cima da Holanda no Mundial Sub-17

Ataque japonês inferniza a defesa holandesa e leva time à vitória no Kleber Andrade

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 21:52
Wakatsuki (camisa 9) abriu o placar para o Japão Crédito: Ricardo Medeiros
Atual campeã europeia na categoria sub-17, a Holanda chegou a Copa do Mundo como uma das grandes favoritas ao título, mas parece que o Japão não estava nem aí para isso. Com um futebol vertical e de muita velocidade, os samurais venceram os holandeses por 3 a 0, na noite deste domingo (27), no Kleber Andrade, e mostraram que podem sonhar com voos mais altos neste Mundial. 
A defesa da Holanda vai ter pesadelo com os atacantes japoneses. Todo ataque dos samurais era um desespero. O trio ofensivo formado por Wakatsuki (dois gols), Niskhikawa (um gol) e Noruoka, infernizou a defesa adversária e conduziram o Japão ao triunfo. As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (30). A Holanda enfrenta Senegal às 17h, e o Japão encara os Estados Unidos às 20h. As duas partidas acontecem no Kleber Andrade.

O Jogo 

A Holanda começou melhor no jogo. Dominou os primeiros dez minutos, mas depois o Japão cresceu na partida com uma marcação forte e muita velocidade.  Os asiáticos criaram boas chances de gol, mas pecavam nas finalizações, até que Wakatsuki resolveu esse problema. O atacante aproveitou a bela jogada de Nishikawa e tocou na saída do goleiro para abrir o placar, aos 34 minutos do primeiro tempo. 
Na segunda etapa, o Japão acelerou de vez para a vitória. Iluminado, Wakatsuki deixou sua marca mais uma vez. Aos 25 minutos, o atacante aproveitou passe preciso de Nishikawa e bateu sem chances para o goleiro Raatsie: 2 a 0 Japão. O golpe de misericórdia veio aos 31 minutos do primeiro tempo. Com o auxílio do árbitro de vídeo, o juiz paraguaio Mario Diaz assinalou pênalti ao constatar toque de mão de um defensor holandês. Niskhikawa selou a vitória asiática.

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