Em alta velocidade, Japão passa por cima da Holanda no Mundial Sub-17

Wakatsuki (camisa 9) abriu o placar para o Japão Crédito: Ricardo Medeiros

Atual campeã europeia na categoria sub-17, a Holanda chegou a Copa do Mundo como uma das grandes favoritas ao título, mas parece que o Japão não estava nem aí para isso. Com um futebol vertical e de muita velocidade, os samurais venceram os holandeses por 3 a 0, na noite deste domingo (27), no Kleber Andrade, e mostraram que podem sonhar com voos mais altos neste Mundial.

A defesa da Holanda vai ter pesadelo com os atacantes japoneses. Todo ataque dos samurais era um desespero. O trio ofensivo formado por Wakatsuki (dois gols), Niskhikawa (um gol) e Noruoka, infernizou a defesa adversária e conduziram o Japão ao triunfo. As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (30). A Holanda enfrenta Senegal às 17h, e o Japão encara os Estados Unidos às 20h. As duas partidas acontecem no Kleber Andrade.

O Jogo

A Holanda começou melhor no jogo. Dominou os primeiros dez minutos, mas depois o Japão cresceu na partida com uma marcação forte e muita velocidade. Os asiáticos criaram boas chances de gol, mas pecavam nas finalizações, até que Wakatsuki resolveu esse problema. O atacante aproveitou a bela jogada de Nishikawa e tocou na saída do goleiro para abrir o placar, aos 34 minutos do primeiro tempo.