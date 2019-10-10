Holanda será a primeira seleção a desembarcar no ES para o Mundial Sub-17

A bola só vai rolar oficialmente no gramado do Kleber Andrade no dia 27 de outubro para a Copa do Mundo Sub-17, mas já vai ter delegação estrangeira em solo capixaba bem antes da abertura oficial. A primeira seleção a desembarcar no Espírito Santo será a Holanda, que está no Grupo D da competição, ao lado de Estados Unidos, Senegal e Japão, este último adversário da estreia, no domingo (27), às 20h.
Holanda será a primeira seleção a desembarcar no ES para Mundial Sub-17
A informação foi confirmada pelo comitê organizador da competição, durante visita técnica realizada no estádio de Cariacica na manhã desta quinta-feira (10). A delegação holandesa ficará deve ficar hospedada no Hotel Comfort Suites.
Algumas seleções já chegaram ao Brasil, caso de Camarões, que faz período de aclimatação em Brasília, Angola, instalada em Goiânia, e também a Coreia do Sul, que está em São Paulo.
Ao todo, o Kleber Andrade será palco de 16 jogos em todas as competição.