Holanda será a primeira seleção a desembarcar no ES para o Mundial Sub-17

A bola só vai rolar oficialmente no gramado do Kleber Andrade no dia 27 de outubro para a Copa do Mundo Sub-17, mas já vai ter delegação estrangeira em solo capixaba bem antes da abertura oficial. A primeira seleção a desembarcar no Espírito Santo será a Holanda, que está no Grupo D da competição, ao lado de Estados Unidos, Senegal e Japão, este último adversário da estreia, no domingo (27), às 20h.